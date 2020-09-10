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EDHO oyuncusu baba oldu! ile ilk pozu verdi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu baba olmanın sevincini yaşıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer ile kendisi gibi oyuncu olan eşi 'in bebekleri Doğu dünyay geldi. Bebeklerinin isim babasının olduğu daha önce dile getiren çift verdikleri bir röportajda Oktay Kaynarca'nın kendilerine 'Çocuk yapın, benim gibi geç kalıp pişman olmayın' dediğini açıklamıştı. Yunus Emre Yıldırımer'in abim dediği Oktay Kaynarca minik Doğu'nun doğum haberi ile soluğu yanlarında aldı. 'nun yüzünü ilk gösteren de Oktay Kaynarca oldu. İşte isim babası Oktay Kaynarca ile 'in ilk pozu...

Giriş Tarihi: 10.9.2020 11:12 Son Güncelleme: 10.9.2020 11:47 ABONE OL
EDHO oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer baba oldu! Yunus Emre Yıldırımer'in minik oğlu Doğu ile ilk pozu Oktay Kaynarca verdi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu baba olmanın sevincini yaşıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer ile kendisi gibi oyuncu olan eşi 'in bebekleri Doğu dünyay geldi.

EDHO oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer baba oldu! Yunus Emre Yıldırımer'in minik oğlu Doğu ile ilk pozu Oktay Kaynarca verdi...

Bebeklerinin isim babasının olduğu daha önce dile getiren çift verdikleri bir röportajda Oktay Kaynarca'nın kendilerine 'Çocuk yapın, benim gibi geç kalıp pişman olmayın' dediğini açıklamıştı. 'in oğulları Doğu'nun doğumunu müjdelediği paylaşımın altına Kaynarca, "Yarın yemeye geliyorum Doğu Bey'i..." yorumunda bulundu.

EDHO oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer baba oldu! Yunus Emre Yıldırımer'in minik oğlu Doğu ile ilk pozu Oktay Kaynarca verdi...

'in abim dediği minik Doğu'nun doğum haberi ile soluğu yanlarında aldı. 'nun yüzünü ilk gösteren de Oktay Kaynarca oldu.

EDHO oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer baba oldu! Yunus Emre Yıldırımer'in minik oğlu Doğu ile ilk pozu Oktay Kaynarca verdi...

İşte isim babası ile 'in ilk pozu...

Oktay Kaynarca amca olmanın mutluluğuyla paylaştığı fotoğrafa "Doğu bebek hoş geldin sefalar, sağlıklar, mutluluklar getirdin... Ananla babanla güzel günlerde büyü koçum .." notunu düştü.

EDHO oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer baba oldu! Yunus Emre Yıldırımer'in minik oğlu Doğu ile ilk pozu Oktay Kaynarca verdi...

Önceki yıl , ve eşi 'in verdiği bir röportajda Kaynarca'nın, "İleride benim gibi pişman olmamak için bir an önce çocuk yapın. Sette de bunu çok konuşuyoruz. Yunus Emre'nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum...

EDHO oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer baba oldu! Yunus Emre Yıldırımer'in minik oğlu Doğu ile ilk pozu Oktay Kaynarca verdi...

'Önce kariyer, sonra çocuk' nedir? Artık oyuncular çocuk da yapıyor, kariyer de. O yüzden Melissa sana, Yunus Emre'nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum ve şöyle bir teklifte bulunuyorum. Bir çocuk yapın, Melissa ben de sana istediğin hediyeyi alayım." sözleri dikkat çekmişti.

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EDHO oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer baba oldu! Yunus Emre Yıldırımer'in minik oğlu Doğu ile ilk pozu Oktay Kaynarca verdi...
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