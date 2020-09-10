EDHO oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer baba oldu! Yunus Emre Yıldırımer'in minik oğlu Doğu ile ilk pozu Oktay Kaynarca verdi...

'Önce kariyer, sonra çocuk' nedir? Artık oyuncular çocuk da yapıyor, kariyer de. O yüzden Melissa sana, Yunus Emre'nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum ve şöyle bir teklifte bulunuyorum. Bir çocuk yapın, Melissa ben de sana istediğin hediyeyi alayım." sözleri dikkat çekmişti.