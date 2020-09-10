EDHO oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer baba oldu! Yunus Emre Yıldırımer'in minik oğlu Doğu ile ilk pozu Oktay Kaynarca verdi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer baba olmanın sevincini yaşıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Melissa Yıldırımer'in bebekleri Doğu dünyay geldi.
Bebeklerinin isim babasının Oktay Kaynarca olduğu daha önce dile getiren çift verdikleri bir röportajda Oktay Kaynarca'nın kendilerine 'Çocuk yapın, benim gibi geç kalıp pişman olmayın' dediğini açıklamıştı. Yunus Emre Yıldırımer'in oğulları Doğu'nun doğumunu müjdelediği paylaşımın altına Kaynarca, "Yarın yemeye geliyorum Doğu Bey'i..." yorumunda bulundu.
Yunus Emre Yıldırımer'in abim dediği Oktay Kaynarca minik Doğu'nun doğum haberi ile soluğu yanlarında aldı. Yunus Emre Yıldırımer'in minik oğlu Doğu'nun yüzünü ilk gösteren de Oktay Kaynarca oldu.
İşte isim babası Oktay Kaynarca ile Doğu Yıldırımer'in ilk pozu...
Oktay Kaynarca amca olmanın mutluluğuyla paylaştığı fotoğrafa "Doğu bebek hoş geldin sefalar, sağlıklar, mutluluklar getirdin... Ananla babanla güzel günlerde büyü koçum .." notunu düştü.
Önceki yıl Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melissa Yıldırımer'in verdiği bir röportajda Kaynarca'nın, "İleride benim gibi pişman olmamak için bir an önce çocuk yapın. Sette de bunu çok konuşuyoruz. Yunus Emre'nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum...