Hadise'nin gözyaşları onun için aktı... Şarkıcı Hadise ağladığı anları paylaştı!

Yeni çıkardığı şarkısı Küçük Bir Yol ile müzik listelerini alt üst eden Hadise gözyaşlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Son dönemde oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla da oldukça konuşulan şarkıcı Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.
Hadise gözyaşları içinde kaldığı anları paylaşırken yazdığı not da dikkat çekti. İşte Kaan Yıldırım ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Hadise'nin ağladığı o anlar ve nedeni...
'Ağlamıştım, hüngür hüngür ağlamıştım'
"Bu fotoğrafı Küçük Bir Yol'u ilk dinlediğimde çekmiştim... Ağlamıştım, hüngür hüngür ağlamıştım. Beni bu kadar etkilediyse bu şarkı, dinleyenler neler neler hisseder acaba demiştim...