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'nin gözyaşları onun için aktı... ağladığı anları paylaştı!

Yeni çıkardığı şarkısı ile müzik listelerini alt üst eden gözyaşlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Son dönemde oyuncu ile yaşadığı aşkla da oldukça konuşulan paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Aşkta da işde de zirveyi yaşayan takipçileri ile paylaştı. içinde kaldığı anları paylaşırken yazdığı not da dikkat çekti. İşte Kaan Yıldırım ile dolu dizgin bir aşk yaşayan ve nedeni...

Giriş Tarihi: 14.9.2020 09:03 Son Güncelleme: 14.9.2020 21:55 ABONE OL
Hadise'nin gözyaşları onun için aktı... Şarkıcı Hadise ağladığı anları paylaştı!

Yeni çıkardığı şarkısı ile müzik listelerini alt üst eden gözyaşlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Son dönemde oyuncu ile yaşadığı aşkla da oldukça konuşulan paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Hadise'nin gözyaşları onun için aktı... Şarkıcı Hadise ağladığı anları paylaştı!

Aşkta da işde de zirveyi yaşayan ağladığı anları takipçileri ile paylaştı.

Hadise'nin gözyaşları onun için aktı... Şarkıcı Hadise ağladığı anları paylaştı!

gözyaşları içinde kaldığı anları paylaşırken yazdığı not da dikkat çekti. İşte ile dolu dizgin bir aşk yaşayan ve nedeni...

Hadise'nin gözyaşları onun için aktı... Şarkıcı Hadise ağladığı anları paylaştı!

Her yaptığı çok konuşulan bu kez hesabından son çıkan şarkısıyla ilgili açıklama yaptı. Ağladı anların fotoğrafını paylaşan Hadise teşekkür mesajı yayınladı.

Hadise'nin gözyaşları onun için aktı... Şarkıcı Hadise ağladığı anları paylaştı!

'Ağlamıştım, hüngür hüngür ağlamıştım'

"Bu fotoğrafı 'u ilk dinlediğimde çekmiştim... Ağlamıştım, hüngür hüngür ağlamıştım. Beni bu kadar etkilediyse bu şarkı, dinleyenler neler neler hisseder acaba demiştim...

Hadise'nin gözyaşları onun için aktı... Şarkıcı Hadise ağladığı anları paylaştı!

Doğru hissetmişim demek ki... Şarkımızı söyleyip video çekenler, eline gitarını alıp söyleyenler, piyano çalıp söyleyenler, hepinizi izliyorum görüyorum... Ne mutlu bir şarkı ile sizlerle böyle bir bağ kurmak. Sizi seviyorum."

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Hadise'nin gözyaşları onun için aktı... Şarkıcı Hadise ağladığı anları paylaştı!
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