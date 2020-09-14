Hadise'nin gözyaşları onun için aktı... Şarkıcı Hadise ağladığı anları paylaştı!

Yeni çıkardığı şarkısı Küçük Bir Yol ile müzik listelerini alt üst eden Hadise gözyaşlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Son dönemde oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla da oldukça konuşulan şarkıcı Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.