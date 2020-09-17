Haberler Günaydın Haberleri Ünlü youtuber Enes Batur karantinadan kaçtı

karantinadan kaçtı

Koronavirüs yakalanan sosyal medya fenomeni , karantina ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine sevgilisi ile birlikte polis tarafından Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 22:50 Son Güncelleme: 17.9.2020 23:11 ABONE OL
Ünlü youtuber Enes Batur karantinadan kaçtı

Koronavirüs yakalanan sosyal medya fenomeni , karantina ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine sevgilisi ile birlikte polis tarafından Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

Ünlü youtuber Enes Batur karantinadan kaçtı

Sosyal medya fenomeni , koronavirüse yakalanmasının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Beykoz'daki evinde bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, kısa süre sonra Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer'i bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Evde izole olması gereken Batur ve sevgilisi öğle saatlerinde Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

Ünlü youtuber Enes Batur karantinadan kaçtı

Öte yandan , sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Üzerime oynanan alçakça kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir.

Ünlü youtuber Enes Batur karantinadan kaçtı

Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" dedi. Öğrenci yurdunda şimdiye kadar karantina ihlali yapan 127 kişi kaldığı öğrenildi.

AXA varsa Sağlığım Tamam
AXA varsa Sağlığım Tamam
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü youtuber Enes Batur karantinadan kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA