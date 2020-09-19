Burcu Kara hayatının şokunu yaşadı! ‘İtalya’da dolandırıldım bana 800 Euro’ya boş kutu sattılar’

Ünlü oyuncu Burcu Kara, yurt dışı seyahatinde hiç unutamayacağı bir olay yaşadı. Anne ve babasıyla birlikte bundan tam 12 yıl önce İtalya Napoli'ye tatile giden Kara, alışveriş yaptığı sırada ilginç bir şekilde dolandırıldı. "Resmen bu tatilde hayatımın şokunu yaşadım" diyerek o günlere giden oyuncu, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Tatilin son günü dışarıya çıkıp dolaştık ve alışveriş yaptık. O zamanlar tabletler yeni çıkmıştı. Ben de tablet alacağım ama karar verememiştim. Sonra baktım İtalya'da fiyatlar daha uygun, buradan alayım diye düşündüm. Gezerken bir mağazaya girdik. Oradaki görevli adam bize ürünü tanıttı. Acayip bir satıcı ama adam tam şeytan! Evirdi çevirdi bu şöyle güzel, böyle güzel diye anlattı.
Biz de bir tablet alıp çıktık." Aldıkları ürünü adamın sıkıca paketlediğini belirten Kara, şöyle devam etti: "Beğendiğimiz ürünü adam alıp paket yaptı. O gün de Türkiye'ye dönüyoruz. Havalimanına giden trene bindik. Ben de el çantamın içine atmıştım kutuyu. Güzel paketlemişlerdi. Bir açıp bakayım dedim.
Bir açtım ki içinde ağır bir karton var. Yani içi boş. Annem, babam, ben şoka girdik. Beğendiğimiz ürünü paketleyeceği sırada boş kutuyla değiştirmiş. Adam resmen bize boş kutu satmış. 800 Euro'ya boş kutu satın almış oldum. Bunu bir mağaza yapıyor. Belki de güvenlik görevlileri de biliyordu.
Turist olmanın zorluğu da bu... Biz uçağa gittiğimiz için geri dönüp adamı bulma şansımız yoktu. Bu olayı hiç unutmam. Dönmek zorunda olduğum için bir şey yapamadım. Hatta bu olaydan sonra o kutuyu bir süre sakladım. Her gördüğümde o günü hatırlayıp gülüyordum."
YALNIZLIĞIMI ÇARESİZLİĞİMİ HİÇ UNUTAMIYORUM
Burcu Kara, üniversite yıllarında 1999 depreminde yaşadığı zor anların da hayatını derinden etkilediğini anlattı. Güzel oyuncu, şunları söyledi:
"Tam depremin olduğu gün bütünlemem olduğu için annemler beni otobüse bindirdiler ve Eskişehir'e gittim. Orada üç kız kalıyorduk. Gece uykumun arasında yatağımın salladığını fark ettim. Bana arkadaşlarım şaka yapıyor sandım. Gözümü bir açtım, yatağım odasının ortasına gelmiş. Sonra koşarak aşağıya indik.
Ana caddenin ortasındaki duvara çıktık, üçümüz yalnız eve bakıyorduk. Sabah oldu herkes çoluğunu çocuğunu, ailesini alıp gidiyor. Biz orada yalnızız. Birbirimize sarılıp çok ağladık."
Ailesinden uzakta çaresiz kaldığını belirten oyuncu, şöyle devam etti: "Korkunç bir duyguydu. Ailemize ulaşamıyoruz. Bir gün geçti apartmanın kapısına çıktım ve telefonun çaldığını duydum.
Bir cesaret gidip açtım, annemmiş. Annemlerden sarılıp ayrıldığımız günün gecesinde böyle bir şey yaşadım. Bu bizim için korkunç bir anıydı. O günkü yalnızlığımı, çaresizliğimi hiç unutamıyorum. Hayatta en çok depremden korkuyorum diyebilirim."