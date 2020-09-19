Burcu Kara hayatının şokunu yaşadı! ‘İtalya’da dolandırıldım bana 800 Euro’ya boş kutu sattılar’

"Tatilin son günü dışarıya çıkıp dolaştık ve alışveriş yaptık. O zamanlar tabletler yeni çıkmıştı. Ben de tablet alacağım ama karar verememiştim. Sonra baktım İtalya'da fiyatlar daha uygun, buradan alayım diye düşündüm. Gezerken bir mağazaya girdik. Oradaki görevli adam bize ürünü tanıttı. Acayip bir satıcı ama adam tam şeytan! Evirdi çevirdi bu şöyle güzel, böyle güzel diye anlattı.