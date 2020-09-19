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hayatının şokunu yaşadı! ‘’da dolandırıldım bana 800 Euro’ya boş kutu sattılar’

, yurt dışı seyahatinde hiç unutamayacağı bir olay yaşadı. Anne ve babasıyla birlikte bundan tam 12 yıl önce 'ye tatile giden Burcu Kara, alışveriş yaptığı sırada ilginç bir şekilde dolandırıldı. "Resmen bu tatilde hayatımın şokunu yaşadım" diyerek o günlere giden Burcu Kara, yaşadıklarını anlattı…

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 19.9.2020 10:28 Son Güncelleme: 19.9.2020 10:37 ABONE OL
Burcu Kara hayatının şokunu yaşadı! ‘İtalya’da dolandırıldım bana 800 Euro’ya boş kutu sattılar’

Ünlü oyuncu , yurt dışı seyahatinde hiç unutamayacağı bir olay yaşadı. Anne ve babasıyla birlikte bundan tam 12 yıl önce 'ye tatile giden Kara, alışveriş yaptığı sırada ilginç bir şekilde dolandırıldı. "Resmen bu tatilde hayatımın şokunu yaşadım" diyerek o günlere giden oyuncu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Burcu Kara hayatının şokunu yaşadı! ‘İtalya’da dolandırıldım bana 800 Euro’ya boş kutu sattılar’

"Tatilin son günü dışarıya çıkıp dolaştık ve alışveriş yaptık. O zamanlar tabletler yeni çıkmıştı. Ben de tablet alacağım ama karar verememiştim. Sonra baktım 'da fiyatlar daha uygun, buradan alayım diye düşündüm. Gezerken bir mağazaya girdik. Oradaki görevli adam bize ürünü tanıttı. Acayip bir satıcı ama adam tam şeytan! Evirdi çevirdi bu şöyle güzel, böyle güzel diye anlattı.

Burcu Kara hayatının şokunu yaşadı! ‘İtalya’da dolandırıldım bana 800 Euro’ya boş kutu sattılar’

Biz de bir tablet alıp çıktık." Aldıkları ürünü adamın sıkıca paketlediğini belirten Kara, şöyle devam etti: "Beğendiğimiz ürünü adam alıp paket yaptı. O gün de Türkiye'ye dönüyoruz. Havalimanına giden trene bindik. Ben de el çantamın içine atmıştım kutuyu. Güzel paketlemişlerdi. Bir açıp bakayım dedim.

Burcu Kara hayatının şokunu yaşadı! ‘İtalya’da dolandırıldım bana 800 Euro’ya boş kutu sattılar’

Bir açtım ki içinde ağır bir karton var. Yani içi boş. Annem, babam, ben şoka girdik. Beğendiğimiz ürünü paketleyeceği sırada boş kutuyla değiştirmiş. Adam resmen bize boş kutu satmış. 800 Euro'ya boş kutu satın almış oldum. Bunu bir mağaza yapıyor. Belki de güvenlik görevlileri de biliyordu.

Burcu Kara hayatının şokunu yaşadı! ‘İtalya’da dolandırıldım bana 800 Euro’ya boş kutu sattılar’

Turist olmanın zorluğu da bu... Biz uçağa gittiğimiz için geri dönüp adamı bulma şansımız yoktu. Bu olayı hiç unutmam. Dönmek zorunda olduğum için bir şey yapamadım. Hatta bu olaydan sonra o kutuyu bir süre sakladım. Her gördüğümde o günü hatırlayıp gülüyordum."

Burcu Kara hayatının şokunu yaşadı! ‘İtalya’da dolandırıldım bana 800 Euro’ya boş kutu sattılar’

YALNIZLIĞIMI ÇARESİZLİĞİMİ HİÇ UNUTAMIYORUM
, üniversite yıllarında 1999 depreminde yaşadığı zor anların da hayatını derinden etkilediğini anlattı. Güzel oyuncu, şunları söyledi:

Burcu Kara hayatının şokunu yaşadı! ‘İtalya’da dolandırıldım bana 800 Euro’ya boş kutu sattılar’

"Tam depremin olduğu gün bütünlemem olduğu için annemler beni otobüse bindirdiler ve Eskişehir'e gittim. Orada üç kız kalıyorduk. Gece uykumun arasında yatağımın salladığını fark ettim. Bana arkadaşlarım şaka yapıyor sandım. Gözümü bir açtım, yatağım odasının ortasına gelmiş. Sonra koşarak aşağıya indik.

Burcu Kara hayatının şokunu yaşadı! ‘İtalya’da dolandırıldım bana 800 Euro’ya boş kutu sattılar’

Ana caddenin ortasındaki duvara çıktık, üçümüz yalnız eve bakıyorduk. Sabah oldu herkes çoluğunu çocuğunu, ailesini alıp gidiyor. Biz orada yalnızız. Birbirimize sarılıp çok ağladık."

Burcu Kara hayatının şokunu yaşadı! ‘İtalya’da dolandırıldım bana 800 Euro’ya boş kutu sattılar’

Ailesinden uzakta çaresiz kaldığını belirten oyuncu, şöyle devam etti: "Korkunç bir duyguydu. Ailemize ulaşamıyoruz. Bir gün geçti apartmanın kapısına çıktım ve telefonun çaldığını duydum.

Burcu Kara hayatının şokunu yaşadı! ‘İtalya’da dolandırıldım bana 800 Euro’ya boş kutu sattılar’

Bir cesaret gidip açtım, annemmiş. Annemlerden sarılıp ayrıldığımız günün gecesinde böyle bir şey yaşadım. Bu bizim için korkunç bir anıydı. O günkü yalnızlığımı, çaresizliğimi hiç unutamıyorum. Hayatta en çok depremden korkuyorum diyebilirim."

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Burcu Kara hayatının şokunu yaşadı! ‘İtalya’da dolandırıldım bana 800 Euro’ya boş kutu sattılar’
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