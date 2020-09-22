Ceyda Düvenci yeni hayatını böyle anlattı… Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine içini döktü!

"HAYAT GERÇEKTEN DE PLANLI YAŞANMIYOR"
Artık plan yapmadığını söyleyen oyuncu Ceyda Düvenci, "Hayat gerçekten de planlı yaşanmıyormuş... Her gün bunu daha iyi anlıyorum.
Aileyi aile yapan her birey ayrı bir ruh ve kişilik... Ve sen ailene bağlı yaşayan biriysen, hayatın akışı hepinizden etkilenir...
Sen istediğin kadar planla, bir anda her şey değişir... Şükür bizim değişikliklerimiz hiç kötü anlamda olmadı...
Ama benim gibi plansız programsız yaşayamayan birine 37 yaşından beri yavaş yavaş plan program yapmamayı öğretiyor yaşadıklarım.
Şükür ki öğretirken oldukça nazik davranıyor... Burada her şey yolunda...
Biz mutlu, ben mutlu, sevgilisine aşık, çocuklarına düşkün, yeni hayata uyum sağlama çabalarına devam denemedik dememek için göze aldığımız her şeye bin şükür" dedi.
Düvenci, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile hayatı için çok önemli bir karar aldığını ilan etmişti.