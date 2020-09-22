Haberler Günaydın Haberleri Ceyda Düvenci yeni hayatını böyle anlattı… Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine içini döktü!

yeni hayatını böyle anlattı… paylaşımıyla takipçilerine !

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan ve , sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çiftler arasında yer alıyor. Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu eşi Bülent Şakrak ile geçtiğimiz haftalarda hesabından yaptığı duyuru ile hayatı için çok önemli bir karar aldığını ilan etmişti. Güzel oyuncu, eşi Bülent Şakrak’ın işleri nedeniyle uzun bir süre 'a yerleşti. Düvenci, ’dan yaptığı paylaşımla takipçilerine . Artık plan yapmadığını söyleyen Ceyda Düvenci’nin paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte sosyal medyada gündem olan o

Giriş Tarihi: 22.9.2020 15:51 Son Güncelleme: 22.9.2020 16:14 ABONE OL
Ceyda Düvenci yeni hayatını böyle anlattı… Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine içini döktü!

'a yerleşen , hayatıyla ilgili artık plan yapmadığını söyledi.

Ceyda Düvenci yeni hayatını böyle anlattı… Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine içini döktü!

Ünlü oyuncu , 'dan yaptığı paylaşımla takipçilerine .

Ceyda Düvenci yeni hayatını böyle anlattı… Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine içini döktü!

"HAYAT GERÇEKTEN DE PLANLI YAŞANMIYOR"

Artık plan yapmadığını söyleyen oyuncu , "Hayat gerçekten de planlı yaşanmıyormuş... Her gün bunu daha iyi anlıyorum.

Ceyda Düvenci yeni hayatını böyle anlattı… Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine içini döktü!

Aileyi aile yapan her birey ayrı bir ruh ve kişilik... Ve sen ailene bağlı yaşayan biriysen, hayatın akışı hepinizden etkilenir...

Ceyda Düvenci yeni hayatını böyle anlattı… Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine içini döktü!

Sen istediğin kadar planla, bir anda her şey değişir... Şükür bizim değişikliklerimiz hiç kötü anlamda olmadı...

Ceyda Düvenci yeni hayatını böyle anlattı… Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine içini döktü!

Ama benim gibi plansız programsız yaşayamayan birine 37 yaşından beri yavaş yavaş plan program yapmamayı öğretiyor yaşadıklarım.

Ceyda Düvenci yeni hayatını böyle anlattı… Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine içini döktü!

Şükür ki öğretirken oldukça nazik davranıyor... Burada her şey yolunda...

Ceyda Düvenci yeni hayatını böyle anlattı… Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine içini döktü!

Biz mutlu, ben mutlu, sevgilisine aşık, çocuklarına düşkün, yeni hayata uyum sağlama çabalarına devam denemedik dememek için göze aldığımız her şeye bin şükür" dedi.

Ceyda Düvenci yeni hayatını böyle anlattı… Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine içini döktü!

Düvenci, geçtiğimiz haftalarda hesabından yaptığı duyuru ile hayatı için çok önemli bir karar aldığını ilan etmişti.

Ceyda Düvenci yeni hayatını böyle anlattı… Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine içini döktü!

, eşi 'ın işleri nedeniyle uzun bir süre 'a yerleşti.

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Ceyda Düvenci yeni hayatını böyle anlattı… Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine içini döktü!
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