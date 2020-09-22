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iş arkadaşından şok mesaj

Sosyal medya fenomeni , “Kocan seni aldatıyor” diye bir mesaj aldı. Mesajın kimden geldiğini araştırınca ikinci kez şoke oldu. Bu kişinin eskiden iş birliği yaptığı bir butiğin sahibi olduğunu öğrendi

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Giriş Tarihi: 22.9.2020 06:29 ABONE OL
Eski iş arkadaşından şok mesaj

Sosyal medya fenomeni , "Kocan seni aldatıyor" diye bir mesaj aldı. Mesajın kimden geldiğini araştırınca ikinci kez şoke oldu. Bu kişinin eskiden iş birliği yaptığı bir butiğin sahibi olduğunu öğrendi

Eski iş arkadaşından şok mesaj

017 yılında ile nikah masasına oturan, geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunu kucağına alan sosyal medya fenomeni , önceki gün telefonuna gelen "Kocan seni aldatıyor" mesajı ile şoke oldu. Öztürk, ikinci şoku da mesaj atan numarayı araştırınca yaşadı.

Eski iş arkadaşından şok mesaj

'ÇOK ÇİRKİN BİR KADINSIN'

Öztürk, yaşadıklarını takipçileriyle de paylaştı: "Size şimdi bir olay anlatacağım ağzınız açık kalacak. İkidir telefonuma yabancı bir numaradan İngilizce bir mesaj geliyor. Mesaj Google Translate'ten çevrilmiş, çok belli, karmaşık bir yazı var. Mesajda 'Seni kocan aldatıyor. Sen o kadar çirkin bir kadınsın ki muhtemelen eşin seninle para için beraber. Yoksa aldattığı kadına gitmişti' diyor. Sanki Kenan'ın kendi parası yokmuş gibi... Ben böyle şeylere hiç takılmam çünkü kendimi ve kocamı biliyorum. Aramızda böyle bir güvensizlik yok."

Eski iş arkadaşından şok mesaj

'BİR KADIN YAZSA KOCAMA GÖZ KOYDU DERDİM AMA DEĞİL'

İlk mesajı görüp sildiğinde hamile olduğunu belirten Öztürk, şöyle devam etti: "2-3 gün önce yine mesaj geldi. Öbür numarayı silip engellemiştim, bu başka bir numara. Bu mesajda da 'Aptal Kenan seni bırakmadı mı?' yazıyor. Gelen numaranın bir işletme numarası olduğu görüp araştırınca her şey ortaya çıktı. Mesajı atan zamanında iş birliği yaptığım butiğin sahibi. Bunu yapan kadın olsa Kenan'a göz koydu derdim. Kendisine 'Sana acıyorum' diye mesaj attım. Size her gelen mesaja inanmayın."

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Eski iş arkadaşından şok mesaj
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