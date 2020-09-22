Eski iş arkadaşından şok mesaj

'ÇOK ÇİRKİN BİR KADINSIN'



Öztürk, yaşadıklarını takipçileriyle de paylaştı: "Size şimdi bir olay anlatacağım ağzınız açık kalacak. İkidir telefonuma yabancı bir numaradan İngilizce bir mesaj geliyor. Mesaj Google Translate'ten çevrilmiş, çok belli, karmaşık bir yazı var. Mesajda 'Seni kocan aldatıyor. Sen o kadar çirkin bir kadınsın ki muhtemelen eşin seninle para için beraber. Yoksa aldattığı kadına gitmişti' diyor. Sanki Kenan'ın kendi parası yokmuş gibi... Ben böyle şeylere hiç takılmam çünkü kendimi ve kocamı biliyorum. Aramızda böyle bir güvensizlik yok."