Güzel oyuncu Aslıhan Karalar Hollywood yolcusu! Aslıhan Karalar'a Hollywood'dan iki ayrı film teklifi...

2017 yılında Best Model of The World yarışmasında birincilik tacını takan oyuncu Aslıhan Karalar ile karşılaştım hafta sonu Marmaris'te.
Kendisi ile ayaküstü lafladık. Aslıhan'a Hollywood yapımcılarından iki farklı sinema teklifi gelmiş.
Şimdi senaryoları değerlendiriyormuş. Birine karar verip pandemi sonrası da çekimlere başlayacakmış.
2 yaşından bu yana İngilizce, ortaokuldan itibaren de Fransızca eğitimi aldığını, bu avantajını da oyunculuk sektöründe değerlendirmek istediğini söyleyen Aslıhan'ın yolu açık olur inşallah.
Oyunculuk yolunda ilerlemek isteyen Aslıhan Karalar'a Türkiye'den de bir dizi teklifi gelmiş ancak Hollywood'daki film işi netleşmeden 'Evet' demeyecekmiş.