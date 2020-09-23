Haberler Günaydın Haberleri Güzel oyuncu Aslıhan Karalar Hollywood yolcusu! Aslıhan Karalar'a Hollywood'dan iki ayrı film teklifi...

Güzel oyuncu yolcusu! Aslıhan Karalar'a Hollywood'dan iki ayrı film teklifi...

Ekranların tescilli güzellerinden oyuncu ABD'yi fethedecek. Başarılı oyuncu Aslıhan Karalar'a 'dan iki ayrı teklif geldi. 2 yaşından bu yana İngilizce, ortaokuldan itibaren de Fransızca eğitimi aldığını, bu avantajını da oyunculuk sektöründe değerlendirmek istediğini söyleyen Aslıhan Karalar Hollywood yapımcılarının da dikkatini çekti...

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 23.9.2020 11:00 Son Güncelleme: 23.9.2020 11:17 ABONE OL
Güzel oyuncu Aslıhan Karalar Hollywood yolcusu! Aslıhan Karalar'a Hollywood'dan iki ayrı film teklifi...

2017 yılında Best Model of The World yarışmasında birincilik tacını takan oyuncu ile karşılaştım hafta sonu Marmaris'te.

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar Hollywood yolcusu! Aslıhan Karalar'a Hollywood'dan iki ayrı film teklifi...

Kendisi ile ayaküstü lafladık. Aslıhan'a yapımcılarından iki farklı sinema teklifi gelmiş.

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar Hollywood yolcusu! Aslıhan Karalar'a Hollywood'dan iki ayrı film teklifi...

Şimdi senaryoları değerlendiriyormuş. Birine karar verip pandemi sonrası da çekimlere başlayacakmış.

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar Hollywood yolcusu! Aslıhan Karalar'a Hollywood'dan iki ayrı film teklifi...

Anlayacağınız 'a oyuncu transfer ediyoruz.

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar Hollywood yolcusu! Aslıhan Karalar'a Hollywood'dan iki ayrı film teklifi...

2 yaşından bu yana İngilizce, ortaokuldan itibaren de Fransızca eğitimi aldığını, bu avantajını da oyunculuk sektöründe değerlendirmek istediğini söyleyen Aslıhan'ın yolu açık olur inşallah.

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar Hollywood yolcusu! Aslıhan Karalar'a Hollywood'dan iki ayrı film teklifi...

Oyunculuk yolunda ilerlemek isteyen 'a Türkiye'den de bir dizi teklifi gelmiş ancak 'daki film işi netleşmeden 'Evet' demeyecekmiş.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güzel oyuncu Aslıhan Karalar Hollywood yolcusu! Aslıhan Karalar'a Hollywood'dan iki ayrı film teklifi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA