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’dan şoke eden sözler! ‘’i görsem ümüğünü sıkarım’

Ünlü menajer ve iletişim danışmanı , YouTube kanalında Can Bozoklar’ın hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu. Özgür Aras, hayatı boyunca affedemeyeceği tek kişinin olduğunu ve “Getirseler onun ümüğünü sıkarım.” diyerek kızgınlığını belirtti. Özgür Aras’ın Nurseli İdiz için söylediği sözler herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 16:28 Son Güncelleme: 23.9.2020 16:36 ABONE OL
Özgür Aras’dan şoke eden sözler! ‘Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım’

Ünlü menajer ve iletişim danışmanı , YouTube kanalında Can Bozoklar'ın hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu.

Özgür Aras’dan şoke eden sözler! ‘Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım’

1999 yılında kaybettiğimiz yakın dostu Ajlan Büyükburç'tan bahsederken gözyaşlarını tutamayan , kendini kötü hissedince çekime ara vermek zorunda kalındı.

Özgür Aras’dan şoke eden sözler! ‘Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım’

Çekime kaldığı yerden devam etmek isteyen bir kez daha gözyaşlarına hakim olamadı.

Özgür Aras’dan şoke eden sözler! ‘Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım’

Gençliğini ve bu sektöre nasıl girdiğini anlatan , Süleyman Demirel ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini sözlerine ekledi.

Özgür Aras’dan şoke eden sözler! ‘Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım’

Programda hayatı boyunca affedemeyeceği tek kişinin olduğunu ve "Getirseler onun ümüğünü sıkarım." diyerek kızgınlığını belirtti.

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Özgür Aras’dan şoke eden sözler! ‘Nurseli İdiz’i görsem ümüğünü sıkarım’
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