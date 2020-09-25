Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu isyan etti! Neslican Tay’ın hayatının çekileceği filmde…

Hürriyet'in haberine göre; Bunun altında biz iyi niyet aramıyoruz. Neslican'ın acısı çok taze... Acı bu kadar tazeyken bu işler aceleye getirilmez. Daha vakti var. Hayatının en iyi şekilde anlatılacağı senaryolara ihtiyaç var.