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’ün eşi isyan etti! ’ın hayatının çekileceği filmde…

, eşi ’le ilgili gündeme gelen bir konuya açıklık getirdi. Kazak yapımcı Koyanbayev Nurlan’la ortak çektiği “Kazakh Business in Turkey” filminde rol alan Doğulu, çekimler sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kadir Doğulu, 1 yıl önce kansere yenik düşen ’ın hayatının çekileceği filmde Neslican Tay’ı Neslihan Atagül’ün canlandıracağı haberlerini yalanladı.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 12:47 Son Güncelleme: 25.9.2020 13:04 ABONE OL
Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu isyan etti! Neslican Tay’ın hayatının çekileceği filmde…

Ünlü oyuncu, 1 yıl önce kansere yenik düşen 'ın hayatının çekileceği filmde Tay'ı 'ün canlandıracağı haberlerini yalanladı.

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu isyan etti! Neslican Tay’ın hayatının çekileceği filmde…

NESLİCAN'IN ACISI DAHA ÇOK TAZE
Eşinin adının reklam için kullanıldığını belirten oyuncu, şöyle konuştu: "Neslihan bu konuyla ilgili açıklama yapacak.

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu isyan etti! Neslican Tay’ın hayatının çekileceği filmde…

Kendisi projeyi kabul etmedi. Bunun sebebini de gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi. Ama yapımcısı, o kabul etmediği halde reklam malzemesi olarak kullandı.

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu isyan etti! Neslican Tay’ın hayatının çekileceği filmde…

Hürriyet'in haberine göre; Bunun altında biz iyi niyet aramıyoruz. Neslican'ın acısı çok taze... Acı bu kadar tazeyken bu işler aceleye getirilmez. Daha vakti var. Hayatının en iyi şekilde anlatılacağı senaryolara ihtiyaç var.

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu isyan etti! Neslican Tay’ın hayatının çekileceği filmde…

Neslihan gerekli açıklamayı yapacaktır. Biz zaten teklif ilk geldiğinde çok hassas davranıp neden kabul etmeyeceğimizi anlattık. Yapımcının bu kadar agresif bir PR yapmasını da anlamıyoruz. Çok üzgünüz."

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Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu isyan etti! Neslican Tay’ın hayatının çekileceği filmde…
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