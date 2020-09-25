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son sözünü söyledi! Bir şartla affetti…

’yı bağış şartıyla affetti. Serenay Sarıkaya, sosyal medyada iş adamı ’la aşk yaşadığını iddia eden Kadir Çetinçalı’yı savcılığa şikayet etti. Serenay Sarıkaya, “Bir kadın derneğine bağışta bulunursa onu affederim” dedi. Kadir Çetinçalı 1.500 lira bağış yapınca dosya kapandı.

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Giriş Tarihi: 25.9.2020 07:36 Son Güncelleme: 25.9.2020 07:38 ABONE OL
Serenay Sarıkaya son sözünü söyledi! Bir şartla affetti…

, sosyal medyada iş adamı 'la aşk yaşadığını iddia eden 'yı bağış şartıyla affetti.

Serenay Sarıkaya son sözünü söyledi! Bir şartla affetti…

Çetinçalı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bin 500 lira maddi yardımda bulununca dosya kapandı.

Serenay Sarıkaya son sözünü söyledi! Bir şartla affetti…

Oyuncu ile iş adamı 'un aşk yaşadığı iddiaları bir dönem sosyal medya gündemine oturmuştu.

Serenay Sarıkaya son sözünü söyledi! Bir şartla affetti…

Yorumcu olan , sosyal medya hesabından Sarıkaya ile Koç'un aşk yaşadığını ileri süren bir mesaj paylaşmıştı.

Serenay Sarıkaya son sözünü söyledi! Bir şartla affetti…

Mesaj sonrası Sarıkaya, kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Serenay Sarıkaya son sözünü söyledi! Bir şartla affetti…

Yürütülen soruşturma kapsamında dosya, uzlaştırma büroya gönderildi ve bir uzlaştırmacı atandı. Sarıkaya, Çetinçalı'nın bir kadın dayanışma derneğine maddi bağışta bulunması karşılığında şikayetinden vazgeçebileceğini söyledi.

Serenay Sarıkaya son sözünü söyledi! Bir şartla affetti…

Bunun üzerine Çetinçalı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bin 500 lira yardımda bulundu. Sarıkaya da Çetinçalı'yı affetti, dosya kapandı.

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Serenay Sarıkaya son sözünü söyledi! Bir şartla affetti…
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