Oyuncu Dilşad Çelebi: Küba’da soyulduk beş günü 10 dolarla geçirdik...

Ünlü oyuncu Dilşad Çelebi, yurt dışı seyahatlerinin çoğunu olaylı geçirdi. Çelebi, Küba ve Fransa gezileri sırasında trajik durumlar yaşadı. Güzel oyuncu, hem soyuldu, hem de metroda gergin anlar yaşadı."Küba'da yaşadıklarım çok ilginç anlardı. Hâlâ o günlere ait fotoğrafları bile saklıyorum" diyen Çelebi, şunları anlattı: "Birkaç yıl önce ablamla Küba'ya gitmiştik. Aktarmalı uçuştu ve tam uçağa binerken Türkçe konuşan birilerinin olduğunu duyduk. Onlar da fotoğraf gezisine gidiyordu. Haliyle selamlaştık, kısaca muhabbet ettik, Türkiye'de görüşürsek diye kartvizitler verildi ve herkes tatiline başladı. Planımız Havana'da birkaç gün kalıp oradan güzel bir Küba turu yapmaktı. Ama henüz üçüncü günde soyulduk, hem de evlilik yıldönümleri olduğunu söyleyen ve bizi salsaya davet eden bir çift tarafından... Gidip mutlu mesut eğlendik. Sonra fark ettik ki biz onlarla eğlenirken, onlar cüzdanımızdaki bütün parayı çalmışlar. Dünyanın bir ucunda beş kuruşsuz kalmıştık ve ambargo dolayısıyla kredi kartlarımız hiçbir yerde geçmiyordu."Yaşadıkları olayın ardından akıllarına uçakta tanıştıkları kişilerin geldiğini söyleyen Çelebi, şöyle devam etti: "Uçaktaki fotoğrafçılara ulaştık ama onlar Havana'dan ayrılmışlardı ve beş gün sonra döneceklerdi. Yaklaşık 10 dolarla beş gün yaşadık ve çılgınlar gibi eğlendik. Hayatımızı kurtaran fotoğrafçılar Havana'ya döndükten sonra borç alıp tatilimize devam ettik."Ünlü oyuncu, kendilerini soyan çifti unutamayacaklarını belirtip "Onlara kızmadık, sayelerinde Küba'yı Kübalı gibi yaşayabildik. Onlarla birbirimize sarılmış bir fotoğrafımız bile var" dedi.Dilşad Çelebi, Fransa tatilinde yaşadığı ilginç bir olayı da şöyle anlattı:"Charlie Hebdo saldırısı sonrası Fransa'ya gitmiştik. Metroda giderken duraklara bakıyordum geldik mi diye. O sırada ineceğimiz yer sandım, çantama davrandım ama başka bir anons yapılınca hani şaşkınlık ifadesi olur ya bir durdum. Karşımdaki kadın başta olmak üzere etrafımdaki herkes zıpladı. Sanki ben teröristmişim de orayı patlatacakmışım gibi. Bir sonraki adım fünyeyi çekmekti sanki... Çantayı yerine koydum. Kendimi tutmaya çalıştım ama sonraki durağa kadar yüzlerine güldüm."