Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı'ya kaptırdı. Aşk dedikodularıyla gündeme gelen Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı'nın birlikte görüntülendi.
Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı çifti baş başa yemek yedi. İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rio Ave'ye yenilerek elendiği maç öncesi sevgilisi Aslı Turanlı ile Etiler'deki Papermoon adlı mekandaydı. Çift, baş başa yemek yedi.
Yaklaşık 2 saat sonra mekan önünde basın mensuplarının olduğunu öğrenen Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.
SnobMagazin'in haberine göre, Aslı Turanlı, mekandan taksi ile ayrılırken Sergen Yalçın ise Turanlı'dan 10 dakika sonra mekanın otopark kapısından çıktı.
Bir arkadaşının kullandığı lüks cipine geçen Sergen Yalçın, Vodafone Park'a giderek Beşiktaş-Rio Ave maçını tribünden takip etti.
Sergen Yalçın'ın Aslı Turanlı'yla tanışabilmek için 3 ay uğraştığı ve ikilinin yaklaşık 1 aydır ilişki yaşadığı söyleniyor.
Aslı Turanlı, ağustos ayında Beşiktaş'ın POAK takımıyla oynadığı maç sırasında "Bence Sergen oyuna girsin" şeklinde bir tweet atmıştı.