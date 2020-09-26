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gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! İşte ...

gönlünü güzel oyuncu ve sunucu 'ya kaptırdı. Aşk dedikodularıyla gündeme gelen 'nın birlikte görüntülendi. Sergen Yalçın, takımının Portekizli Rio Ave ile karşılaştığı Avrupa Ligi eleme maçı öncesinde Aslı Turanlı ile buluştu. Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı çifti baş başa yemek yedi. İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı ...

Giriş Tarihi: 26.9.2020 11:26 Son Güncelleme: 26.9.2020 11:38 ABONE OL
Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...

gönlünü güzel oyuncu ve sunucu 'ya kaptırdı. Aşk dedikodularıyla gündeme gelen 'nın birlikte görüntülendi.

Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...

ile çifti baş başa yemek yedi. İşte ...

Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...

, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rio Ave'ye yenilerek elendiği maç öncesi sevgilisi ile Etiler'deki Papermoon adlı mekandaydı. Çift, baş başa yemek yedi.

Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...

Yaklaşık 2 saat sonra mekan önünde basın mensuplarının olduğunu öğrenen ve görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.

Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...

SnobMagazin'in haberine göre, , mekandan taksi ile ayrılırken ise Turanlı'dan 10 dakika sonra mekanın otopark kapısından çıktı.

Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...

Bir arkadaşının kullandığı lüks cipine geçen , Vodafone Park'a giderek Beşiktaş-Rio Ave maçını tribünden takip etti.

Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...

'ın 'yla tanışabilmek için 3 ay uğraştığı ve ikilinin yaklaşık 1 aydır ilişki yaşadığı söyleniyor.

Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...

, ağustos ayında Beşiktaş'ın POAK takımıyla oynadığı maç sırasında "Bence Sergen oyuna girsin" şeklinde bir tweet atmıştı.

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Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...
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