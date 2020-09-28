Haberler Günaydın Haberleri Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurdu! "Emre Aşık'ı depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti" diyen Erdi Sungur Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını canlı yayında anlattı...

'ın sevgilisi 'un itirafları kan dondurdu! "'ı depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti" diyen Erdi Sungur Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını canlı yayında anlattı...

Eski futbolcu 'la çekişmeli boşanma aşamasında olan , üç ay önce Düzce'de cezaevi firarisi 'la jandarmadan kaçarken gözaltına alınmıştı. Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisini Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğunu itiraf etti. Katıldığı canlı yayında Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını anlatan Erdi Sungur sözleriyle kan dondurdu. Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın cinayet planı yaptığını hatta Emre Aşık'ın gömülmesi için yer bile baktığını söyledi.Erdi Sungur'un korkunç iddiaları bununla da kalmadı. İşte 'un canlı yayında açıkladığı akıl almaz planlar...

Giriş Tarihi: 28.9.2020 16:10 Son Güncelleme: 28.9.2020 16:34 ABONE OL
Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurdu! Emre Aşık'ı depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti diyen Erdi Sungur Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını canlı yayında anlattı...

Eski futbolcu 'la çekişmeli boşanma aşamasında olan , üç ay önce Düzce'de cezaevi firarisi 'la jandarmadan kaçarken gözaltına alınmıştı. Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisini Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğunu itiraf etti.

Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurdu! Emre Aşık'ı depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti diyen Erdi Sungur Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını canlı yayında anlattı...

Katıldığı canlı yayında 'ın sapkın planlarını anlatan sözleriyle kan dondurdu. Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın cinayet planı yaptığını hatta 'ın gömülmesi için yer bile baktığını söyledi.

Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurdu! Emre Aşık'ı depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti diyen Erdi Sungur Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını canlı yayında anlattı...

'un korkunç iddiaları bununla da kalmadı.

Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurdu! Emre Aşık'ı depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti diyen Erdi Sungur Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını canlı yayında anlattı...

"EMRE'NİN GÖZÜNÜN ÖNÜNCE SEVİŞİP KAFASINA SIKACAĞIM"

Bugün Söylemezsem Olmaz'da itiraflarına devam eden , ", bana 'ı bir depoya bağlayacağız önünde sevişeceğiz sonra da iş bittikten sonra 1 kurşun sıkıp öldüreceğim dedi" ifadelerini kullandı.

Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurdu! Emre Aşık'ı depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti diyen Erdi Sungur Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını canlı yayında anlattı...

"EMRE AŞIK'I DOMUZLARA YEDİRTECEKTİ"

'ın öldürtmek istediği 'ı insanı kemiğiyle yiyen domuzla bir depoya kapatıp yedirteceğini de itiraf etti.

Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurdu! Emre Aşık'ı depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti diyen Erdi Sungur Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını canlı yayında anlattı...

Sungur'un anlattıkları ise başta Arto ve Seren Serengil olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi.

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Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurdu! "Emre Aşık'ı depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti" diyen Erdi Sungur Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını canlı yayında anlattı...
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