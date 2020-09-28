Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur'un itirafları kan dondurdu! "Emre Aşık'ı depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti" diyen Erdi Sungur Yağmur Aşık'ın sapkın planlarını canlı yayında anlattı...

Eski futbolcu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma aşamasında olan Yağmur Aşık, üç ay önce Düzce'de cezaevi firarisi Erdi Sungur'la jandarmadan kaçarken gözaltına alınmıştı. Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisini Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğunu itiraf etti.