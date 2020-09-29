Hande Erçel ve Murat Dalkılıç bu sefer ortak noktada buluştu

Evlenmeleri beklenen Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ani bir karar ile ayrılmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç köpekleri Luna'nın fotoğrafını paylaştı. İkilinin bir gün arayla köpekleriyle fotoğraf atması hayranlarını şaşırttı.