Evlenmeleri beklenen Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ani bir karar ile ayrılmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç köpekleri Luna'nın fotoğrafını paylaştı. İkilinin bir gün arayla köpekleriyle fotoğraf atması hayranlarını şaşırttı.
Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'ın yakın arkadaşının düğününde bir araya gelen Hande Erçel ve Murat Dalkılıç arasında soğuk rüzgarlar esmişti.
Bir araya gelmemeye özen gösteren ikili düğünde adeta köşe kapmaca oynamıştı. Düğünde Murat Dalkılıç'ın çıplak sesle söylediği 'sarıl bana' şarkısında gözler Hande Erçel'e çevrilmişti. Murat Dalkılıç'ın söylediği duygusal şarkıda Hande Erçel'in umursamaz tavırlar sergilemesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Ayrılığın ardından arkadaş olduklarını belirten Hande Erçel ve Murat Dalkılıç bu sefer ortak noktada buluştu.
Son günlerde Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile eski sevgilisi Murat Dalkılıç köpekleri Luna ile fotoğraflarını yayınladı.