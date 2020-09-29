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ve bu sefer ortak noktada buluştu

Evlenmeleri beklenen ile 'in ani bir karar ile ayrılmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç köpekleri Luna’nın fotoğrafını paylaştı. İkilinin bir gün arayla köpekleriyle fotoğraf atması hayranlarını şaşırttı.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 19:55 Son Güncelleme: 29.9.2020 20:08 ABONE OL
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç bu sefer ortak noktada buluştu

Evlenmeleri beklenen ile 'in ani bir karar ile ayrılmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç köpekleri Luna'nın fotoğrafını paylaştı. İkilinin bir gün arayla köpekleriyle fotoğraf atması hayranlarını şaşırttı.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç bu sefer ortak noktada buluştu

Geçtiğimiz günlerde 'ın yakın arkadaşının düğününde bir araya gelen ve Murat Dalkılıç arasında soğuk rüzgarlar esmişti.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç bu sefer ortak noktada buluştu

Bir araya gelmemeye özen gösteren ikili düğünde adeta köşe kapmaca oynamıştı. Düğünde 'ın çıplak sesle söylediği 'sarıl bana' şarkısında gözler 'e çevrilmişti. Murat Dalkılıç'ın söylediği duygusal şarkıda Hande Erçel'in umursamaz tavırlar sergilemesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç bu sefer ortak noktada buluştu

Ayrılığın ardından arkadaş olduklarını belirten ve bu sefer ortak noktada buluştu.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç bu sefer ortak noktada buluştu

Son günlerde Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan ile eski sevgilisi köpekleri Luna ile fotoğraflarını yayınladı.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç bu sefer ortak noktada buluştu

ve 'in peşi sıra yaptıkları Luna paylaşımları sevenlerini mutlu etti.

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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç bu sefer ortak noktada buluştu
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