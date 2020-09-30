Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’dan aşk itirafı! ‘Neslihan beni iyi insan yaptı’

Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını anlattı. Neslihan Atagül ile evlendikten sonra daha adil bir insan olduğunu söyleyen Kadir Doğulu, "Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim." dedi.
Kadir Doğulu, Özlem Kaymaz'ın programına konuğu oldu. Doğulu, hayata dair samimi açıklamalarda bulundu.
Mutlu evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterilen ikiliden Doğulu, zıtlıklarıyla birbirlerini çektiklerini anlattı.
Doğulu, ''Ruh olarak düşünce yapısı olarak aynıyız... O Karadenizli, ben Akdenizliyim.
Zıtlıklarla karşılaştık ve zıtlıklar birbirini çekti. Onu ilk gördüğümde, ilk göz temasında evleneceğimizi biliyordum ama söyleyemiyordum...
Neslihan beni daha iyi bir insan yaptı. Daha adil, daha dürüst yaptı... Daha kendini bilen bir insan yaptı. Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim. Benim gibi birini taşıyamazdım. 2 zıt kutuptuk; bir araya geldik bir kıvılcım çıktı." dedi.
"EVLENECEĞİMİZİ BİLİYORDUM"
Neslihan Atagül ile ilk göz göze geldiğinde evleneceklerini bildiğini söyleyen Kadir Doğulu, "Neslihan'la ilk göz göze geldiğim an çok güçlüydü.
Ne olacağını bilmiyordum ama buralara kadar gelmesi yönündeki dileğimiz onun gözleri ve benim kalbimden fışkırmıştı" dedi.
Ünlü çift, iki yıllık birlikteliklerini 8 Temmuz 2016'da evlilikle taçlandırmıştı.