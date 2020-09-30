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’ün eşi ’dan itirafı! ‘Neslihan beni iyi insan yaptı’

, çifti iki yıllık birlikteliklerini 8 Temmuz 2016'da evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterilen ikiliden Doğulu, zıtlıklarıyla birbirlerini çektiklerini söyledi. Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını anlattı. Neslihan Atagül ile evlendikten sonra daha adil bir insan olduğunu söyleyen Kadir Doğulu, "Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim." dedi.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 14:23 Son Güncelleme: 30.9.2020 14:30 ABONE OL
Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’dan aşk itirafı! ‘Neslihan beni iyi insan yaptı’

, kendisi gibi oyuncu eşi 'e olan aşkını anlattı. Neslihan Atagül ile evlendikten sonra daha adil bir insan olduğunu söyleyen Kadir Doğulu, "Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim." dedi.

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’dan aşk itirafı! ‘Neslihan beni iyi insan yaptı’

, Özlem Kaymaz'ın programına konuğu oldu. Doğulu, hayata dair samimi açıklamalarda bulundu.

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’dan aşk itirafı! ‘Neslihan beni iyi insan yaptı’

Oyuncu , meslektaş eşi Doğulu ile ruh ikizi olduklarını söyledi.

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’dan aşk itirafı! ‘Neslihan beni iyi insan yaptı’

Mutlu evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterilen ikiliden Doğulu, zıtlıklarıyla birbirlerini çektiklerini anlattı.

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’dan aşk itirafı! ‘Neslihan beni iyi insan yaptı’

Doğulu, ''Ruh olarak düşünce yapısı olarak aynıyız... O Karadenizli, ben Akdenizliyim.

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’dan aşk itirafı! ‘Neslihan beni iyi insan yaptı’

Zıtlıklarla karşılaştık ve zıtlıklar birbirini çekti. Onu ilk gördüğümde, ilk göz temasında evleneceğimizi biliyordum ama söyleyemiyordum...

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’dan aşk itirafı! ‘Neslihan beni iyi insan yaptı’

Neslihan beni daha iyi bir insan yaptı. Daha adil, daha dürüst yaptı... Daha kendini bilen bir insan yaptı. Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim. Benim gibi birini taşıyamazdım. 2 zıt kutuptuk; bir araya geldik bir kıvılcım çıktı." dedi.

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’dan aşk itirafı! ‘Neslihan beni iyi insan yaptı’

"EVLENECEĞİMİZİ BİLİYORDUM"

ile ilk göz göze geldiğinde evleneceklerini bildiğini söyleyen , "Neslihan'la ilk göz göze geldiğim an çok güçlüydü.

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’dan aşk itirafı! ‘Neslihan beni iyi insan yaptı’

Ne olacağını bilmiyordum ama buralara kadar gelmesi yönündeki dileğimiz onun gözleri ve benim kalbimden fışkırmıştı" dedi.

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’dan aşk itirafı! ‘Neslihan beni iyi insan yaptı’

Ünlü çift, iki yıllık birlikteliklerini 8 Temmuz 2016'da evlilikle taçlandırmıştı.

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Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu’dan aşk itirafı! ‘Neslihan beni iyi insan yaptı’
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