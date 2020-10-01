Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'a büyük onur

Amerikan Basketbol Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu.
Atv'nin rekortmen dizisi Hercai'nin çekimleri için Mardin'de olan Ebru Şahin kalbini ünlü basketbolcu Cedi Osman'a kaptırmıştı. Birlikte tatil yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman aşkı magazin gündeminde sık sık yer bulmuştu. Hercai ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu. Cedi Osman, sevenlerini şaşırtan gelişme sonrası ilk açıklamayı yaptı. İşte Cedi Osman'dan gelen açıklama.
Amerikan Basketbol Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu.
"Ulusal İyi Niyet Elçisi" olmasının ardından konuşan Cedi Osman, "UNICEF'in 'Ulusal İyi Niyet' elçisi olarak seçilmenin tarifsiz duyguları içerisindeyim.
UNICEF gibi dünyada ve Türkiye'de kalplere dokunan bir organizasyonun parçası olmanın heyecanını yaşıyorum. Tüm tecrübelerimi çocukların hayalleriyle birleştirmek ve onları dinleyebilmek için sabırsızlanıyorum.
Beni bu onura layık gören Unicef Türkiye ailesine teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum." dedi.