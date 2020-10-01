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'in sevgilisi 'a büyük onur

'nin rekortmen dizisi 'nin çekimleri için Mardin'de olan  kalbini ünlü basketbolcu 'a kaptırmıştı. Birlikte tatil yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman aşkı magazin gündeminde sık sık yer bulmuştu. Hercai ile yıldızı parlayan güzel oyuncu , UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu. Cedi Osman, sevenlerini şaşırtan gelişme sonrası ilk açıklamayı yaptı. İşte Cedi Osman'dan gelen açıklama.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 17:57 Son Güncelleme: 1.10.2020 17:58 ABONE OL
Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'a büyük onur

'nin rekortmen dizisi 'nin çekimleri için Mardin'de olan kalbini ünlü basketbolcu 'a kaptırmıştı. Birlikte tatil yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman aşkı magazin gündeminde sık sık yer bulmuştu. Hercai ile yıldızı parlayan güzel oyuncu , UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu. Cedi Osman, sevenlerini şaşırtan gelişme sonrası ilk açıklamayı yaptı. İşte Cedi Osman'dan gelen açıklama.

Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'a büyük onur

Amerikan Basketbol Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu , UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu.

Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'a büyük onur

"Ulusal İyi Niyet Elçisi" olmasının ardından konuşan , "UNICEF'in 'Ulusal İyi Niyet' elçisi olarak seçilmenin tarifsiz duyguları içerisindeyim.

Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'a büyük onur

UNICEF gibi dünyada ve Türkiye'de kalplere dokunan bir organizasyonun parçası olmanın heyecanını yaşıyorum. Tüm tecrübelerimi çocukların hayalleriyle birleştirmek ve onları dinleyebilmek için sabırsızlanıyorum.

Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'a büyük onur

Beni bu onura layık gören Unicef Türkiye ailesine teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum." dedi.

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Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'a büyük onur
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