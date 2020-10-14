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'den ve ’den ’ye tepki!

'nin yürüme mesafesinin uzunluğu nedeniyle zorlanan engelli ve yaşlıların fotoğraflarını paylaşan oyuncu , şu notu düştü: " Genel Müdürü istifa edin. Siz bu göreve layık değilsiniz" 'ın eşi , sahilinde yürüyüş yaparken denizdeki çöpleri görünce çılgına döndü. Emre, çektiği fotoğrafa Başkanı 'nun ismini etiketleyerek veryansın etti: "Çöp akıyor, büyükşehir belediyesi uyuyor musunuz? Yazıklar olsun!"

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI
Giriş Tarihi: 14.10.2020 07:27 Son Güncelleme: 14.10.2020 07:31 ABONE OL
Mehmet Esen'den ve Sevim Emre’den İBB’ye tepki!

'nin yürüme mesafesinin uzunluğu nedeniyle zorlanan engelli ve yaşlıların fotoğraflarını paylaşan oyuncu , şu notu düştü: " Genel Müdürü istifa edin. Siz bu göreve layık değilsiniz"

Mehmet Esen'den ve Sevim Emre’den İBB’ye tepki!

Oyuncu , Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'na tepki gösterdi. 'nin yürüme mesafesinin uzunluğu nedeniyle zorlanan engelli ve yaşlıların fotoğraflarını paylaşan Esen, şu notu düştü: "Şehir Hatları Genel Müdürü istifa edin.

Mehmet Esen'den ve Sevim Emre’den İBB’ye tepki!

Siz bu göreve layık değilsiniz. 'ni rezil ettiniz. Adalılara attırdığınız 250 adımın hesabını sizden soracağım!"

Mehmet Esen'den ve Sevim Emre’den İBB’ye tepki!

'YAZIKLAR OLSUN'

'ın eşi , sahilinde yürüyüş yaparken denizdeki çöpleri görünce çılgına döndü.

Mehmet Esen'den ve Sevim Emre’den İBB’ye tepki!

Emre, çektiği fotoğrafa Başkanı 'nun ismini etiketleyerek veryansın etti: "Çöp akıyor, büyükşehir belediyesi uyuyor musunuz? Yazıklar olsun!"

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Mehmet Esen'den ve Sevim Emre’den İBB’ye tepki!
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