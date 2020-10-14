Mehmet Esen'den ve Sevim Emre’den İBB’ye tepki!

Kabataş Vapur İskelesi'nin yürüme mesafesinin uzunluğu nedeniyle zorlanan engelli ve yaşlıların fotoğraflarını paylaşan oyuncu Mehmet Esen, şu notu düştü: "Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş istifa edin. Siz bu göreve layık değilsiniz"