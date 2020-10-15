Emina Jahovic Mustafa Sandal’ın ismini duyunca bir anda gerildi! Sosyal medyadan silmişti!

Yaklaşık iki yıl önce Mustafa Sandal ile evliliğini bitiren şarkıcı Emina Jahovic, muhabirlerin eski eşi ile ilgili sorulara kaçamak yanıtlar verdi. Jahovic, "Benim çocuklarımın babası. Markayı konuşalım mı? Ben özgür bir kadınım" ifadelerini kullandı
Habertürk'ün haberine göre; Yaklaşık iki yıl önce Mustafa Sandal ile evliliğini bitiren şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Etiler'de kozmetik markasını tanıttı.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Jahovic, çocukları Yaman ve Yavuz'un eğitimleriyle ilgili konuştu.
Henüz yüz yüze eğitime başlamadıklarını söyleyen Emina Jahovic, "Pek istemiyorum. Yavuz biraz korkuyor. Ne olacak bilmiyorum. Hala göndermedim ama göndermeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Jahovic'in sosyal medyada takipten çıktığı ve küslük yaşadığı iddia edilen eski eşi Mustafa Sandal, davete katılmadı.
Emina Jahovic, muhabirlerin eski eşi ile ilgili sorularına kaçamak cevaplar vererek, yorum yapmaktan kaçındı. Jahovic, "Benim çocuklarımın babası. Markayı konuşalım mı? Ben özgür bir kadınım" dedi.