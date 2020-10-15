Emina Jahovic Mustafa Sandal’ın ismini duyunca bir anda gerildi! Sosyal medyadan silmişti!

Yaklaşık iki yıl önce Mustafa Sandal ile evliliğini bitiren şarkıcı Emina Jahovic, muhabirlerin eski eşi ile ilgili sorulara kaçamak yanıtlar verdi. Jahovic, "Benim çocuklarımın babası. Markayı konuşalım mı? Ben özgür bir kadınım" ifadelerini kullandı