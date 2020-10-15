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’ın ismini duyunca bir anda gerildi! Sosyal medyadan silmişti!

Ünlü şarkıcı , 2018'de boşandığı ile ilgili sorulardan hoşlanmadı. Emina Jahoviç, Mustafa Sandal’ın adını duyunca öfkelendi. Emina,“O çocuklarımın babası ama şimdi Yaemina’yı konuşma zamanı. Ayrıca ben özgür bir kadınım” dedi. Mustafa Sandal’dan 2018’de boşanan Emina Jahovic kozmetik sektörüne soyunmuştu. Emina önceki gün markasını tanıttı. Davete sosyal medyada takipten çıkarttığı Mustafa Sandal katılmadı.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 10:34 Son Güncelleme: 15.10.2020 11:02 ABONE OL
Emina Jahovic Mustafa Sandal’ın ismini duyunca bir anda gerildi! Sosyal medyadan silmişti!

Yaklaşık iki yıl önce ile evliliğini bitiren şarkıcı , muhabirlerin eski eşi ile ilgili sorulara kaçamak yanıtlar verdi. Jahovic, "Benim çocuklarımın babası. Markayı konuşalım mı? Ben özgür bir kadınım" ifadelerini kullandı

Emina Jahovic Mustafa Sandal’ın ismini duyunca bir anda gerildi! Sosyal medyadan silmişti!

Habertürk'ün haberine göre; Yaklaşık iki yıl önce ile evliliğini bitiren şarkıcı , önceki gün Etiler'de kozmetik markasını tanıttı.

Emina Jahovic Mustafa Sandal’ın ismini duyunca bir anda gerildi! Sosyal medyadan silmişti!

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Jahovic, çocukları Yaman ve Yavuz'un eğitimleriyle ilgili konuştu.

Henüz yüz yüze eğitime başlamadıklarını söyleyen , "Pek istemiyorum. Yavuz biraz korkuyor. Ne olacak bilmiyorum. Hala göndermedim ama göndermeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Emina Jahovic Mustafa Sandal’ın ismini duyunca bir anda gerildi! Sosyal medyadan silmişti!

Jahovic'in sosyal medyada takipten çıktığı ve küslük yaşadığı iddia edilen eski eşi , davete katılmadı.

Emina Jahovic Mustafa Sandal’ın ismini duyunca bir anda gerildi! Sosyal medyadan silmişti!

, muhabirlerin eski eşi ile ilgili sorularına kaçamak cevaplar vererek, yorum yapmaktan kaçındı. Jahovic, "Benim çocuklarımın babası. Markayı konuşalım mı? Ben özgür bir kadınım" dedi.

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Emina Jahovic Mustafa Sandal’ın ismini duyunca bir anda gerildi! Sosyal medyadan silmişti!
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