Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medya hesabından mini etekli bir pozunu paylaştı.
Güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu ile evliliğinden olan kızlarından 17 yaşındaki Derin Talu, 242 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mini etekli pozunu yayınladı.
"BİRAZ DOĞAL OL"
Yaptığı makyajdan dolayı 17 yaşından daha büyük göründüğü söylenen Derin Talu'nun son pozuna da yorum yağdı.
Fotoğrafı beğenenlerin yanı sıra "Biraz doğal ol" ve "Ailesi bu pozlara nasıl bir şey demiyor?" yorumu yapıldı.