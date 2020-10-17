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Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına yağdı!

Defne Samyeli ile ’nun 17 yaşındaki kızı paylaşımlarıyla oldu. Derin Talu’nun sosyal medyadan paylaştığı son fotoğrafı çekti. Yaptığı makyajdan dolayı 17 yaşından daha büyük göründüğü söylenen Derin Talu'nun son pozuna da yağdı. Fotoğrafı beğenenlerin yanı sıra "Biraz doğal ol" ve "Ailesi bu pozlara nasıl bir şey demiyor?" yorumu yapıldı. Öte yandan Derin Talu'nun verirken gülmemesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. İşte Derin Talu'nun çok konuşulan pozu ve gelen tepkiler...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 15:19 ABONE OL
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı hesabından mini etekli bir pozunu paylaştı.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!

Pozlarıyla adından söz ettiren Talu'nun son fotoğrafı çekti.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!

Güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin Mimar ile evliliğinden olan kızlarından 17 yaşındaki , 242 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mini etekli pozunu yayınladı.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!

"BİRAZ DOĞAL OL"
Yaptığı makyajdan dolayı 17 yaşından daha büyük göründüğü söylenen 'nun son pozuna da yağdı.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!

Fotoğrafı beğenenlerin yanı sıra "Biraz doğal ol" ve "Ailesi bu pozlara nasıl bir şey demiyor?" yorumu yapıldı.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!

Öte yandan 'nun verirken gülmemesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!

İşte 'nun çok konuşulan ve eleştirilen pozu...

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Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!
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