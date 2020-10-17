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'in 8 aylık bebeği Neva . kez ameliyata girdi! Ünlü şarkıcı Sinan Özen sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi!

2016 yılında ile dünyaevine giren 57 yaşındaki 'in geçtiğimiz şubat ayının sonunda bebekleri dünyaya geldi. Neva ve adını verdikleri iki bebekleri olan çift, kızlarının rahatsızlığını öğrenince hemen tedaviye başlattı. Sinan Özen'in kızı Neva, sorunları nedeniyle . kez oluyor. Sinan Özen hesabından kız Neva’nın ameliyathaneye giderken videosunu paylaştı. Ünlü şarkıcı kızı Neva için sevenlerinden istedi. İşte dolu o anlar…

Giriş Tarihi: 17.10.2020 14:30 Son Güncelleme: 17.10.2020 14:43 ABONE OL
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva 7. kez ameliyata girdi! Ünlü şarkıcı Sinan Özen sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi!

Şarkıcı 'in 8 aylık kızı Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bu sabah . kez ameliyata alındı. Ameliyathane kapısında dolu anlar yaşayan Özen, "Neva'mızı önce Allah'a, sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik" dedi

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva 7. kez ameliyata girdi! Ünlü şarkıcı Sinan Özen sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi!

Sanatçı , 2016 yılında ile dünyaevine girdi. 8 ay önce Neva ve adında çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğu kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva 7. kez ameliyata girdi! Ünlü şarkıcı Sinan Özen sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi!

56 yaşındaki Özen'in kızı Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bu sabah . kez ameliyata alındı.

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva 7. kez ameliyata girdi! Ünlü şarkıcı Sinan Özen sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi!

Ameliyathane kapısında dolu anlar yaşayan çift, o kareleri hesabından yayınladı.

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva 7. kez ameliyata girdi! Ünlü şarkıcı Sinan Özen sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi!

, yaptığı paylaşımda "Neva'mızı önce Allah'a, sonra . kez doktorlarımıza emanet ettik" notunu düştü.

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva 7. kez ameliyata girdi! Ünlü şarkıcı Sinan Özen sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi!

Ünlü şarkıcının gönderisine takipçilerinden destek ve yorumları yağdı.

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva 7. kez ameliyata girdi! Ünlü şarkıcı Sinan Özen sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi!

NE OLMUŞTU?

Sevenlerinden isteyen , geçtiğimiz günlerde "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun. Kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek. Bu vesileyle dualarınızı eksik etmeyin" açıklamasını yapmıştı.

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva 7. kez ameliyata girdi! Ünlü şarkıcı Sinan Özen sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi!

"5. AMELİYATIMIZI OLDUK"

, kızının durumuyla ilgili ilk yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Basında çocuklarımla ilgili çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereksinimi duydum. Benden duymanızı istedim. Evet, Neva ve adında iki tane evladımız oldu. Yüce Rabbimiz bize nasip etti. Ne yazık ki kızımız biraz önemli bir süreçten geçiyor, yoğun bakımda. Bu süreç bizi bayağı üzdü. Beşinci ameliyatımızı olduk.

Bundan dolayı kızımızın süreci bitmeden ben bu konuyla ilgili sizlere bilgi vermek istemedim fakat bu duyuldu. Onun için buradan bu açıklamayı yapıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum, dualarınızı esirgememenizi diliyorum. Mesajlarınız için sağ olun, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum.

Sinan Özen yeni doğan bebeği Neva'nın 6. kez ameliyat olduğunu duyurarak dua istedi | Video

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva 7. kez ameliyata girdi! Ünlü şarkıcı Sinan Özen sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi!

"KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Özen, birkaç haftanın ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

Canım kızımız Neva için ikinci basın açıklaması... Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz; Neva için dualarımızın kabul olması. Sevgili dostlar, daha önce sizinle paylaşmış olduğum gibi; Allah'ın bize emaneti olan kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi problemleri yaşamaktadır.

Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen ve bununla birlikte dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarım, eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu açıklamayı kızımızın sağlığıyla ilgili sizlerden gelen bilgi talebi üzerine yapıyorum.

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva 7. kez ameliyata girdi! Ünlü şarkıcı Sinan Özen sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi!

"BİR AMELİYAT DAHA YAPILDI"

Kızımız Neva'ya 5 gün önce bir daha yapıldı. Şu an bu ameliyatın umutla olumlu sonuçlar vermesini bekliyoruz. Dualarını bizlerden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza; ilginiz için teşekkür ediyoruz.

Bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umuduyla... Hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum.

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Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva 7. kez ameliyata girdi! Ünlü şarkıcı Sinan Özen sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi!
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