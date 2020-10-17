Sinan Özen'den 7. defa ameliyata giren kızı Neva'ya gözleri yaşartan duygusal veda | Video
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Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen, 7. defa ameliyata alınan kızı Neva'ya ameliyathane kapısında böyle veda etti...