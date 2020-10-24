‘Bana benzese de sakınca yok’

Oyunculuğunun yanı sıra resme olan ilgisiyle de bilinen Zerrin Tekindor, önceki gün sosyal medyadan kendisine gelen soruları yanıtladı. Bir süredir Londra'da bulunan Tekindor, "Londra sevginiz nereden geliyor?" sorusuna, "Londra'nın birçok şeyi tam bana göre. Havası, rahat yürünebilen bir şehir olması, parkları, insanın kendini besleyebileceği ve geliştirebileceği çok fazla seçenek olması..." yanıtını verdi. Genellikle portreler çizen Tekindor, eserlerinin kendisine benzediğini ve bunu bilerek mi yaptığını soran bir takipçisine şu yanıtı verdi: "Bu soru çok geliyor. Bazıları benziyor, bazıları benzemiyor. Kendi resimlerimi yapmak gibi bir delirmişliğim yok. Bilhassa yapılan bir şey değil. Ama benzemesinde de bir sakınca görmüyorum."