Burcu Kıratlı ile ayrıldıkları söylenen Sinan Akçıl: O iddialar bizi birbirimize daha sıkı bağladı

Evlenip boşandığı, sonra tekrar birlikte olmaya başladığı sevgilisi Burcu Kıratlı ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler'de halı saha maçı yaparken görüntülendi. Akçıl, kendisini Cristiano Ronaldo'ya benzeterek, "Futbolcu olsam Ronaldo olurdum. Artık yeşil sahalara döndüm. Herkesi sahalara beklerim" dedi. Geçtiğimiz günlerde başka bir kadın yüzünden Kıratlı'yla ayrıldıkları iddiasını sosyal medyada yalanlayan Akçıl, gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularına şöyle yanıt verdi:"Bir süreç vardı ve o süreç artık tatlıya bağlandı. Benim tek sevdiğim kadın var, o da Burcu. Diğer konuları açmaya bile değmez. Önemli olan hep Burcu'dur benim için. Burcu'yu Allah'ın hiçbir kulu üzemez, buna izin vermem." Çift, aldatma iddiası sonrası yaptıkları paylaşımda "Bu çirkin iftiralar sayesinde ilişkimizin güzelliğini hatırlayıp her ilişkide olan sorunların küçük olduğunu fark edip birbirimize daha çok bağlanıyoruz" demişti.