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ile birlikte… haberlerinin ardından bomba iddia!

'da çok yakın arkadaş olan ve yarışma bittikten sonra bir partide sarmaş dolaş görüntülenmişti. Bu görüntülerden sonra Barış Murat Yağcı ve Nisan Bölükbaşı arasındaki magazin gündemine bomba gibi düştü. Katıldıkları yarışma bittikten sonra aradaki bağı koparmayan ikilinin arkadaşlığının aşka dönüştüğü konuşulmuştu. Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı’yla aşk yaşadığı iddiasını yalanlasa da ikili hakkındaki dedikodular bitmiyor. Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Genç çift birlikte yaşamak için ’ta kiraladı. İkilinin kendi zevklerine göre döşediği evin kirası ise 7 bin lira.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 09:46 Son Güncelleme: 26.10.2020 09:49 ABONE OL
Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı birlikte… Aşk haberlerinin ardından bomba iddia!

, 'yla yaşadığı iddiasını yalanlasa da ikili hakkındaki dedikodular bitmiyor.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı birlikte… Aşk haberlerinin ardından bomba iddia!

Posta'nın haberine göre; Barış Murat Yağcıve 'yla ilgili ortaya atılan yeni iddiaya göre; genç çift birlikte yaşamak için 'ta kiraladı.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı birlikte… Aşk haberlerinin ardından bomba iddia!

İkilinin kendi zevklerine göre döşediği evin kirası ise 7 bin lira.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı birlikte… Aşk haberlerinin ardından bomba iddia!

'ŞU AN İLİŞKİ YAŞAMAMIN ŞANSI YOK'

Nisa'nın sevgilisi olduğu hakkındaki iddialara daha önce şöyle cevap vermişti:

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı birlikte… Aşk haberlerinin ardından bomba iddia!

"Başımda böyle bir menajer olduktan sonra yaşamamın şansı yok. Böyle bir şeyin PR'a dökülmesi kadar mantıksız bir yaklaşım olamaz.

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı birlikte… Aşk haberlerinin ardından bomba iddia!

Şu an iş odaklı olduğum için zaten bir kız arkadaşım yok. Olursa zamanla o da ortaya çıkar"

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Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı birlikte… Aşk haberlerinin ardından bomba iddia!
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