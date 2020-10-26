Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı birlikte… Aşk haberlerinin ardından bomba iddia!

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'yla aşk yaşadığı iddiasını yalanlasa da ikili hakkındaki dedikodular bitmiyor.
Posta'nın haberine göre; Barış Murat Yağcıve Nisa Bölükbaşı'yla ilgili ortaya atılan yeni iddiaya göre; genç çift birlikte yaşamak için Beşiktaş'ta ev kiraladı.
İkilinin kendi zevklerine göre döşediği evin kirası ise 7 bin lira.
'ŞU AN İLİŞKİ YAŞAMAMIN ŞANSI YOK'
Barış Murat Yağcı Nisa'nın sevgilisi olduğu hakkındaki iddialara daha önce şöyle cevap vermişti:
"Başımda böyle bir menajer olduktan sonra ilişki yaşamamın şansı yok. Böyle bir şeyin PR'a dökülmesi kadar mantıksız bir yaklaşım olamaz.