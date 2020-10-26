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ile eski eşi sosyal medyada gündem oldu! ‘Harbi yakışıklısın’

'ın ile eski eşi gündem oldu. Çilingiroğlu'nun verdiği poza eski eşi Avşar'dan gecikmedi. Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, koronavirüsten korunmak için tercih ettiği kaskla dikkat çekmişti. Çilingiroğlu, daha önce yaptığı maske açıklamalarıyla oldukça tepki çekmişti. Kaya Çilingiroğlu kask paylaşımının ardından yeni bir paylaşımla oldu. Kaya Çilingiroğlu'nun verdiği poza eski eşi Hülya Avşar'ın yaptığı yorum olay oldu. Avşar eski eşine "Vay vay harbi yakışıklısın ha" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 15:38 Son Güncelleme: 26.10.2020 16:27 ABONE OL
Hülya Avşar ile eski eşi Kaya Çilingiroğlu sosyal medyada gündem oldu! ‘Harbi yakışıklısın’

'ın eski eşi paylaşımlarıyla dikkat çekti. Çilingiroğlu'nun verdiği poza eski eşi Avşar'dan gecikmedi.

Hülya Avşar ile eski eşi Kaya Çilingiroğlu sosyal medyada gündem oldu! ‘Harbi yakışıklısın’

'ın eski eşi , koronavirüsten korunmak için tercih ettiği kaskla dikkat çekti. Çilingiroğlu, daha önce yaptığı maske açıklamalarıyla oldukça tepki çekmişti.

Hülya Avşar ile eski eşi Kaya Çilingiroğlu sosyal medyada gündem oldu! ‘Harbi yakışıklısın’

Ünlü şarkıcı 'ın eski eşi , koronavirüse karşı maske yerine kask taktı. Daha önce maske kuralına uymayan Kaya Çilingiroğlu, kendisine bu konuda soru yönelten maske takan muhabire ise "Senin masken seni koruyor mu?" diye karşılık vermişti. Çilingiroğlu'nun taktığı kaskın eski savaşçıların kullandığı zırhı andırması ise dikkatlerden kaçmadı.

Hülya Avşar ile eski eşi Kaya Çilingiroğlu sosyal medyada gündem oldu! ‘Harbi yakışıklısın’

HÜLYA AVŞAR'DAN İLTİFAT

Çilingiroğlu kask paylaşımının ardından yeni bir yaptı. Çilingiroğlu'nun verdiği poza eski eşi Avşar'dan gecikmedi. Avşar eski eşine "Vay vay harbi yakışıklısın ha" yorumunda bulundu.

Hülya Avşar ile eski eşi Kaya Çilingiroğlu sosyal medyada gündem oldu! ‘Harbi yakışıklısın’

İkilinin bu evlilikten adında 22 yaşında bir kızları bulunuyor.

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Hülya Avşar ile eski eşi Kaya Çilingiroğlu sosyal medyada gündem oldu! ‘Harbi yakışıklısın’
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