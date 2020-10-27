Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a romantik doğum günü mesajı

Magazin dünyasının çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer yine sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Başak Dizer Instagram paylaşımlarına yenisini ekledi. 37 yaşına giren eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü romantik mesajla klutladı.