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'den 'a romantik doğum günü mesajı

Magazin dünyasının çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ile yine sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Başak Dizer Instagram paylaşımlarına yenisini ekledi. 37 yaşına giren eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü romantik mesajla klutladı.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 21:11 Son Güncelleme: 27.10.2020 21:14 ABONE OL
Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a romantik doğum günü mesajı

Magazin dünyasının çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ile yine sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Başak Dizer Instagram paylaşımlarına yenisini ekledi. 37 yaşına giren eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü romantik mesajla klutladı.

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a romantik doğum günü mesajı

Başak Dizer, 37 yaşına giren eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a romantik doğum günü mesajı

2019 yazında eşiyle gittikleri tatilden fotoğraflarını paylaşan altına "Daha nice maceralara, seninle..." notunu düştü.

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Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a romantik doğum günü mesajı
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