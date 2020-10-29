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Haberi: Yaşlı komşusunu feci şekilde döven hakim karşısına çıkacak

… İstanbul Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Şarkıcı Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan (67) arasında çıkan tartışma sırasında Halil Sezai'nin yaşlı adamı tekme tokat dövdüğü görüntüler izleyenleri derinden sarsarken olayla ilgili adli süreç ise devam ediyor. 67 yaşındaki Hüseyin Merç’i ettiği iddiasıyla hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

DHA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 12:06 Son Güncelleme: 29.10.2020 12:21 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Yaşlı komşusunu feci şekilde döven Halil Sezai hakim karşısına çıkacak

Tuzla'da 67 yaşındaki Hüseyin Merç'i ettiği iddiasıyla hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Paracıkoğlu yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Son Dakika Haberi: Yaşlı komşusunu feci şekilde döven Halil Sezai hakim karşısına çıkacak

Tuzla'da 15 Eylül'de 67 yaşındaki 'i ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 17 Eylül'de "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Paracıkoğlu'nun yargılanmasına yarın başlanacak. Tutuklu sanık Paracıkoğlu'nun davası Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Son Dakika Haberi: Yaşlı komşusunu feci şekilde döven Halil Sezai hakim karşısına çıkacak

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, 15 Eylül 2020 tarihinde saat 08.30 sıralarında Tuzla'da şüpheli ile müşteki arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

Son Dakika Haberi: Yaşlı komşusunu feci şekilde döven Halil Sezai hakim karşısına çıkacak

İddianamede müşteki 'in ifadesine atfen, 'nin elinde odun ile müştekinin ikamet ettiği konuta girerek, "Seni öldürmeye geldim" diyerek tehdit ettiği, müştekiye vurduğu, bunun üzerine koşarak evin dışına çıktığı iddia edildi.

Son Dakika Haberi: Yaşlı komşusunu feci şekilde döven Halil Sezai hakim karşısına çıkacak

'nin müştekinin evine girdiği yönündeki iddiayı kabul etmediği kaydedilen iddianamede, "Olay günü taraflar arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, bu tartışma esnasında şüpheli Halil Sezai'nin müşteki 'e hitaben elinde bulunan yaklaşık 30 santimlik odun parçası ile tehdit ettiği, küfür ve hakaret ettiği, odun parçası, tekme ve yumruk ile yaraladığı, müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı" kaydedildi.

Son Dakika Haberi: Yaşlı komşusunu feci şekilde döven Halil Sezai hakim karşısına çıkacak

'nin 'e ait konuta izinsiz bir şekilde, meşru olmayan bir amaç için girdiği, burada kaldığı, ikametin kapısında kapalı konumda bulunan sinekliğe zarar verdiği, Hüseyin Meriç'in dışarıya çıkması üzerine kendisinin de bir süre sonra dışarıya çıktığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin, "Alenen hakaret", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Silahla kasten yaralama", "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor .

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Son Dakika Haberi: Yaşlı komşusunu feci şekilde döven Halil Sezai hakim karşısına çıkacak
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