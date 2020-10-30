Beren Saat muhasebecisini affetmemişti! Yargıtay yıllar sonra ‘Uzlaşın’ dedi

Ünü oyuncu Beren Saat, mali işlemlerin yönetimi için 2005 yılında İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı olan serbest muhasebeci Muharrem Araz ile kendisine ait muhasebe, vergi ve diğer mali işlemlerini takip etmesi için anlaşma yapmıştı. Muharrem Araz'ın Beren Saat'e danışmanlık hizmeti verdiği süre içerisinde ünlü oyuncu adına vergi ödemeleri için tahsil ettiği 78 bin 885 lira parayı alarak vergi dairesine yatırmayarak uhdesinde tutmuştu.



1 YIL 3 AY HAPİS ÇIKMIŞTI



Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Beren Saat, muhasebecisinin yatırmadığı bu vergi paraları için toplamda 18 bin 688 lira gecikme zammı ödemek zorunda kalmış ve Araz'ı savcılığa şikayet etmişti. Savcılık, Araz hakkında "güveni kötüye kullanmak" suçundan dava açılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada muhasebeci Muharrem Araz, 1 yıl 3 ay hapis ve 120 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.



YARGITAY 4 YIL SONRA KARAR VERDİ



Muharrem Araz, hakkında verilen hapis kararına itiraz edince, dosya Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay yıllar sonra dosyada kararını verdi. Yargıtay ilamında, Beren Saat'e karşı işlenen suçun uzlaşma kapsamına alındığını, taraflara bu hususun sorulmasının zorunlu olduğu belirtildi. Dosya, yerel mahkemeye geri gönderildi.