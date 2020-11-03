Kin ve nefret söylemine Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar Düzyatan'dan ahlak dersi

Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar Düzyatan'dan, Metin Uca'ya büyük tepki! Uca'nın "Hülya Koçyiğit'in hepimizi acılar içerisinde bırakan zamansız kaybı ile aramızdan ayrılışı sonrası…" şeklindeki açıklamasının ardından Düzyatan, ateş püskürdü: "Anneannem ölmedi. Metin Bey, farklı düşünmesi nedeniyle ölmesini istemiş olsa gerek. Gerçek acılar yaşanırken, kalbimiz ve aklımız İzmir'deyken, siyasi kimliğini ve öfkesini bir kenara bırakamayan bu zihinleri insanlık enkazından nasıl çıkaracağız? Nefret ve öfke dolu, ayrıştırıcı zihniyetleri görmezden gelmek istiyorum."