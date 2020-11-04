Eser Yenenler koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık durumunda yeni gelişme...

EVE DÖNDÜK BİRLİKTEYİZ

Eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra oğlu Kuzey ile birlikte babasının evine giden Berfu Yenenler de sosyal medya hesabından 'Bu zor dönemde gündemi meşgul etmemek için bizimle ilgili bir paylaşım yapmamayı tercih ettik ama sorularınızı da yanıtısız bırakmak istemiyoruz.