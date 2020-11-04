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koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık durumunda yeni gelişme...

Geçtiğiniz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan ’den güzel haber geldi. Koronavirüse yakalanan olan Eser Yenenler, sağlık durumunu sosyal medyadan paylaştı. Testinin negatif çıktığını duyuran Eser Yenenler, ‘Bu zor dönemde gündemi meşgul etmek istemedim ancak çok fazla soran oluyor. Son yapılan covid testim negatif çıktı. Atlattık çok şükür. Herkese sağlıklı günler dilerim. Lütfen sizler de dikkat edin‘ mesajını paylaştı.

Giriş Tarihi: 4.11.2020 15:43 Son Güncelleme: 4.11.2020 16:14 ABONE OL
Eser Yenenler koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık durumunda yeni gelişme...

Koronavirüse yakalanan olan , sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Eser Yenenler koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık durumunda yeni gelişme...

Testinin negatif çıktığını duyuran Yenenler, 'Bu zor dönemde gündemi meşgul etmek istemedim ancak çok fazla soran oluyor.

Eser Yenenler koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık durumunda yeni gelişme...

Son yapılan covid testim negatif çıktı. Atlattık çok şükür. Herkese sağlıklı günler dilerim. Lütfen sizler de dikkat edin' mesajını paylaştı.

Eser Yenenler koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık durumunda yeni gelişme...

EVE DÖNDÜK BİRLİKTEYİZ

Eşinin testinin pozitif çıkmasından sonra oğlu Kuzey ile birlikte babasının evine giden Berfu Yenenler de sosyal medya hesabından 'Bu zor dönemde gündemi meşgul etmemek için bizimle ilgili bir paylaşım yapmamayı tercih ettik ama sorularınızı da yanıtısız bırakmak istemiyoruz.

Eser Yenenler koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık durumunda yeni gelişme...

Çok şükür ailecek hastalık dönemini geride biriktik ve hepimiz iyiyiz. Eser'in son testi negatif çıktı. 14 günlük karantina süreci bitti.

Eser Yenenler koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık durumunda yeni gelişme...

Benim testim de negatif Kuzey de çok iyi çok şükür. Eser'in testinin negatif çıkmasıyla eve döndük ve birlikteyiz.

Eser Yenenler koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık durumunda yeni gelişme...

Yine de hala dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz ve bir süre daha karantinada kalmaya devam edeceğiz. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz..." açıklamasını yaptı.

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Eser Yenenler koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık durumunda yeni gelişme...
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