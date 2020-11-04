Hülya Avşar İzmir depreminin ardından duygusal bir mektup yazdı! Depremzedelerin acısına ortak oldu!

'İÇİMİZİ ACITACAK PİŞMANLIKLARIMIZ OLMASIN'

Deprem gerçeğini unutmamak gerektiğinin altını çizen oyuncu, şöyle devam etti: "Şimdi bize "Bunları yaşamamak için neleri feda edersiniz?" diye sorsalar, eminim verilecek cevap şu an içimizi acıtan ama itiraf edilemeyecek, elbet bir gün hesabı ödenecek ama yine ders almayacağımız cevaplardır. Unutmamak dileğiyle."