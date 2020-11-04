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depreminin ardından duygusal bir yazdı! Depremzedelerin acısına ortak oldu!

Ünlü sanatçı , geçtiğimiz cuma günü yaşanan depreminin ardından bir yazı kaleme alarak depremzedelerin acısına ortak oldu. Hülya Avşar, nedeniyle duygusal bir kaleme aldı: “İçim yanıyor ama biliriz ki; ateş düştüğü yeri yakıyor İzmir’de. Ağlarken güldüğümüz, dua ettiğimiz, rahmet, şifa dilediğimiz, her bir can için mücadele eden herkese minnettarız.” İşte Hülya Avşar’ın duygu yüklü mektubu…

ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI
Giriş Tarihi: 4.11.2020 08:38 Son Güncelleme: 4.11.2020 09:36 ABONE OL
Hülya Avşar İzmir depreminin ardından duygusal bir mektup yazdı! Depremzedelerin acısına ortak oldu!

Ünlü sanatçı , geçtiğimiz cuma günü yaşanan depreminin ardından bir yazı kaleme alarak depremzedelerin acısına ortak oldu.

Hülya Avşar İzmir depreminin ardından duygusal bir mektup yazdı! Depremzedelerin acısına ortak oldu!

Ünlü sanatçı , geçtiğimiz cuma günü yaşanan depreminin ardından bir yazı kaleme alarak depremzedelerin acısına ortak oldu.

Hülya Avşar İzmir depreminin ardından duygusal bir mektup yazdı! Depremzedelerin acısına ortak oldu!

Enkaz altındaki canları kurtaran görevlilere minnettar olduğunu dile getiren Avşar, şu satırları yazdı: "İçim yanıyor ama biliriz ki; ateş düştüğü yeri yakıyor 'de.

Hülya Avşar İzmir depreminin ardından duygusal bir mektup yazdı! Depremzedelerin acısına ortak oldu!

Ağlarken güldüğümüz, dua ettiğimiz, rahmet, şifa dilediğimiz, her bir can için mücadele eden herkese minnettar kalıp, sarılıp öpmek istediğimiz şu günlerde yine hatırladım...

Hülya Avşar İzmir depreminin ardından duygusal bir mektup yazdı! Depremzedelerin acısına ortak oldu!

Bu anları unutup tekrar hatırlayıp sonra yine unutacağız! En büyük mutluluk sevdiklerimizin sağlığı, mutluluğu. Azıcık aşımız, ağrısız başımız.

Hülya Avşar İzmir depreminin ardından duygusal bir mektup yazdı! Depremzedelerin acısına ortak oldu!

Tekrar unutana kadar bilmeliyiz ki, önce biz kendimizi sağlama almalıyız. Sağlığımızı, mutluluğumuzu kimsenin eline bırakmamalıyız."

Hülya Avşar İzmir depreminin ardından duygusal bir mektup yazdı! Depremzedelerin acısına ortak oldu!

'İÇİMİZİ ACITACAK PİŞMANLIKLARIMIZ OLMASIN'
gerçeğini unutmamak gerektiğinin altını çizen oyuncu, şöyle devam etti: "Şimdi bize "Bunları yaşamamak için neleri feda edersiniz?" diye sorsalar, eminim verilecek cevap şu an içimizi acıtan ama itiraf edilemeyecek, elbet bir gün hesabı ödenecek ama yine ders almayacağımız cevaplardır. Unutmamak dileğiyle."

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Hülya Avşar İzmir depreminin ardından duygusal bir mektup yazdı! Depremzedelerin acısına ortak oldu!
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