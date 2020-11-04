Hülya Avşar İzmir depreminin ardından duygusal bir mektup yazdı! Depremzedelerin acısına ortak oldu!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz cuma günü yaşanan İzmir depreminin ardından bir yazı kaleme alarak depremzedelerin acısına ortak oldu.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz cuma günü yaşanan İzmir depreminin ardından bir yazı kaleme alarak depremzedelerin acısına ortak oldu.
Enkaz altındaki canları kurtaran görevlilere minnettar olduğunu dile getiren Avşar, şu satırları yazdı: "İçim yanıyor ama biliriz ki; ateş düştüğü yeri yakıyor İzmir'de.
Ağlarken güldüğümüz, dua ettiğimiz, rahmet, şifa dilediğimiz, her bir can için mücadele eden herkese minnettar kalıp, sarılıp öpmek istediğimiz şu günlerde yine hatırladım...
Bu anları unutup tekrar hatırlayıp sonra yine unutacağız! En büyük mutluluk sevdiklerimizin sağlığı, mutluluğu. Azıcık aşımız, ağrısız başımız.
Tekrar unutana kadar bilmeliyiz ki, önce biz kendimizi sağlama almalıyız. Sağlığımızı, mutluluğumuzu kimsenin eline bırakmamalıyız."
'İÇİMİZİ ACITACAK PİŞMANLIKLARIMIZ OLMASIN'
Deprem gerçeğini unutmamak gerektiğinin altını çizen oyuncu, şöyle devam etti: "Şimdi bize "Bunları yaşamamak için neleri feda edersiniz?" diye sorsalar, eminim verilecek cevap şu an içimizi acıtan ama itiraf edilemeyecek, elbet bir gün hesabı ödenecek ama yine ders almayacağımız cevaplardır. Unutmamak dileğiyle."