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çevirmede alkollü yakalandı! Ünlü oyuncu hakkında başlatıldı

Son olarak ’da karşımıza çıkan , geçtiğimiz aylarda ’ta bulunan bir restoranda aldı. Mekandan alkollü bir şekilde çıkan oyuncu, aracına binerek Levent istikametine doğru ilerledi. Polis çevirmesine takılan Aksum’un 1,09 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. İlker Aksum, olayın ardından polis merkezine götürüldü. Avukat talep etmeyen İlker Aksum, alkollü olduğu için karakola getirildiğini ifade etti. Ünlü oyuncu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 5.11.2020 10:49 Son Güncelleme: 5.11.2020 11:09 ABONE OL
İlker Aksum çevirmede alkollü yakalandı! Ünlü oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı

Oyuncu , alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı. 1,09 promil alkollü olan Aksum hakkında başlatıldı

İlker Aksum çevirmede alkollü yakalandı! Ünlü oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı

Ünlü oyuncu , 14 Ağustos günü 'ta bulunan bir mekanda aldı.

İlker Aksum çevirmede alkollü yakalandı! Ünlü oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı

AVUKAT İSTEMEDİ
Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan alkollü şekilde ayrılan Aksum, aracına binerek Levent istikametine doğru ilerledi.

İlker Aksum çevirmede alkollü yakalandı! Ünlü oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı

Yolda polis çevirmesine takılan Aksum'un, yapılan muayenesinde 1.09 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

İlker Aksum çevirmede alkollü yakalandı! Ünlü oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen ünlü oyuncu, avukat talep etmeyerek polislerin kendisini alkollü olduğu için karakola getirdiğini ifade etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aksum hakkında başlatıldı.

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İlker Aksum çevirmede alkollü yakalandı! Ünlü oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı
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