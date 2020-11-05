İlker Aksum çevirmede alkollü yakalandı! Ünlü oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı

Oyuncu İlker Aksum, alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı. 1,09 promil alkollü olan Aksum hakkında soruşturma başlatıldı
AVUKAT İSTEMEDİ
Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan alkollü şekilde ayrılan Aksum, aracına binerek Levent istikametine doğru ilerledi.
Yolda polis çevirmesine takılan Aksum'un, yapılan alkol muayenesinde 1.09 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen ünlü oyuncu, avukat talep etmeyerek polislerin kendisini alkollü olduğu için karakola getirdiğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aksum hakkında soruşturma başlatıldı.