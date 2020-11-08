Oya Başar yıllar sonra açıkladı! ‘Kemoterapi görürken sete gidiyordum’
Hülya Koçyiğit’in programına konuk olan usta oyuncu Oya Başar’ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönem kanser tedavisi gören ve hastalığı atlatan Oya Başar, yaşadığı süreci anlattı: “Kanser bir ceza değil, herkesin başına gelebilir. Hayata pozitif bakacağız. ‘Benim Annem Bir Melek’ dizisi sırasında kemoterapi alıyordum. Oynamaya ve sete gitmeye devam ettim. Hayatı bırakmamak lazım.” Oya Başar’ın açıklamaları hayranlarını duygulandırdı…
Giriş Tarihi: 8.11.2020 15:46Son Güncelleme: 8.11.2020 16:15ABONE OL