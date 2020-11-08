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yıllar sonra açıkladı! ‘Kemoterapi görürken sete gidiyordum’

’in programına konuk olan usta oyuncu ’ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönem tedavisi gören ve hastalığı atlatan Oya Başar, yaşadığı süreci anlattı: “Kanser bir ceza değil, herkesin başına gelebilir. Hayata pozitif bakacağız. ‘’ dizisi sırasında kemoterapi alıyordum. Oynamaya ve sete gitmeye devam ettim. Hayatı bırakmamak lazım.” Oya Başar’ın açıklamaları hayranlarını duygulandırdı…

Giriş Tarihi: 8.11.2020 15:46 Son Güncelleme: 8.11.2020 16:15 ABONE OL
Oya Başar yıllar sonra açıkladı! ‘Kemoterapi görürken sete gidiyordum’

Usta oyuncu 'in programına konuk olan başarılı oyuncu çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Oya Başar yıllar sonra açıkladı! ‘Kemoterapi görürken sete gidiyordum’

Bir dönem tedavisi gören ve hastalığı atlatan , yaşadığı süreci anlattı:

Oya Başar yıllar sonra açıkladı! ‘Kemoterapi görürken sete gidiyordum’

" bir ceza değil, herkesin başına gelebilir. Hayata pozitif bakacağız.

Oya Başar yıllar sonra açıkladı! ‘Kemoterapi görürken sete gidiyordum’

'' dizisi sırasında kemoterapi alıyordum. Oynamaya ve sete gitmeye devam ettim. Hayatı bırakmamak lazım."

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Oya Başar yıllar sonra açıkladı! ‘Kemoterapi görürken sete gidiyordum’
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