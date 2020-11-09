Güzel oyuncu Birce Akalay'ın yüzü aşktan yana gülmüyor! Birce Akalay ile Fasih Saylan çifti ayrıldı!

Son olarak yer aldığı Babil dizisi ile ekranlarda boy gösteren Birce Akalay'ın yüzü aşktan yana gülmüyor. Bir süredir aşk yaşayan Birce Akalay ile Fasih Saylan çiftinden kötü haber geldi.
Güzel oyuncu Birce Akalay'ın dokuz aydır birlikte olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde dans kulübünde yer alan Fasih Saylan'dan ayrıldığı ortaya çıktı.
İkilinin, anlaşamadıkları için ilişkilerini noktaladıkları öğrenildi.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de görüntülenen Birce Akalay, muhabirlerin, "Tek soru istiyoruz, evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna tek kelimeyle, "Hayır" yanıtını vermişti.
Akalay, 2014 yılında evlendiği ikinci eşi Sarp Levendoğlu'ndan 2017'de boşanmış, ardından balet Can Tunalı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Ancak 3 yıllık ilişki bir süre önce bitmiş; Birce Akalay, şubat ayında Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.