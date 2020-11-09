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Güzel oyuncu 'ın yüzü aşktan yana gülmüyor! Birce Akalay ile çifti ayrıldı!

Son olarak yer aldığı Babil dizisi ile ekranlarda boy gösteren 'dan geldi. Bir süredir aşk yaşayan Birce Akalay ile çiftinden kötü haber geldi. Güzel oyuncu Birce Akalay sevgilisi Fasih Saylan ile yollarını ayırdı.

Giriş Tarihi: 9.11.2020 09:56 Son Güncelleme: 9.11.2020 10:42 ABONE OL
Güzel oyuncu Birce Akalay'ın yüzü aşktan yana gülmüyor! Birce Akalay ile Fasih Saylan çifti ayrıldı!

Son olarak yer aldığı Babil dizisi ile ekranlarda boy gösteren 'ın yüzü aşktan yana gülmüyor. Bir süredir aşk yaşayan Birce Akalay ile çiftinden kötü haber geldi.

Güzel oyuncu Birce Akalay'ın yüzü aşktan yana gülmüyor! Birce Akalay ile Fasih Saylan çifti ayrıldı!

Güzel oyuncu 'ın dokuz aydır birlikte olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde dans kulübünde yer alan 'dan ayrıldığı ortaya çıktı.

Güzel oyuncu Birce Akalay'ın yüzü aşktan yana gülmüyor! Birce Akalay ile Fasih Saylan çifti ayrıldı!

İkilinin, anlaşamadıkları için ilişkilerini noktaladıkları öğrenildi.

Güzel oyuncu Birce Akalay'ın yüzü aşktan yana gülmüyor! Birce Akalay ile Fasih Saylan çifti ayrıldı!

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'de görüntülenen , muhabirlerin, "Tek soru istiyoruz, evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna tek kelimeyle, "Hayır" yanıtını vermişti.

Güzel oyuncu Birce Akalay'ın yüzü aşktan yana gülmüyor! Birce Akalay ile Fasih Saylan çifti ayrıldı!

Akalay, 2014 yılında evlendiği ikinci eşi Sarp Levendoğlu'ndan 2017'de boşanmış, ardından balet Can Tunalı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Güzel oyuncu Birce Akalay'ın yüzü aşktan yana gülmüyor! Birce Akalay ile Fasih Saylan çifti ayrıldı!

Ancak 3 yıllık ilişki bir süre önce bitmiş; , şubat ayında ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Güzel oyuncu Birce Akalay'ın yüzü aşktan yana gülmüyor! Birce Akalay ile Fasih Saylan çifti ayrıldı!
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