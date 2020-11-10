Pınar Altuğ ile Didem Uzel’in güzellik yarışması Miss Turkey ile başlayan 26 yıllık dostluğu bitti!

Eşi ile Türkiye'ye geldiğinde kankası Atacan'ın evinde kalan, onların Bodrum'daki teknelerinde tatil yapan Sarı, aynı misafirperverliği Yağmur-Pınar Altuğ Atacan çiftine, New York'ta göstermişti. Ancak koronavirüs sonrası ABD'nin sağlık sistemini eleştiren ve ailesiyle Türkiye'ye dönüş yapan Sarı ile Atacan, daha sık görüşme fırsatı bulmuşken selamı-sabahı kesmiş! 26 yıllık dostluk neden bitti, herkes gibi ben de çok merak ettim doğrusu: bakalım altından ne çıkacak!