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ile ’in güzellik yarışması ile başlayan 26 yıllık dostluğu bitti!

Tescilli güzeller ile ’in yıllara meydan okuyan arkadaşlığı son buldu. 1994 yılında birlikte katıldıkları yarışmasında arkadaş olan Pınar Altuğ ve Didem Uzel’in arasından 26 yıldır su sızmıyordu. Uzel’in evlenip Amerika’ya yerleşmesi bile ikilinin dostluklarını bozmamıştı. Pınar Altuğ ile Didem Uzel, ailece görüşüp tatillerini birlikte geçiriyordu. Salgın sonrası ABD’deki sağlık sisteminin kötü olmasını eleştiren ve ailesiyle ’ye kesin dönüş yapan Uzel’in, arkadaşı Altuğ ile daha sık görüşme fırsatı bulmuşken selamı sabahı kestiği öğrenildi. Bilinmeyen bir nedenle küsen eski dostlar, sosyal medyada da birbirlerini takipten çıkardı. Hatta birlikte çekilen tüm fotoğraflarını da bir bir sildi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Pınar Altuğ ile Didem Uzel’i kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 10.11.2020 07:54 Son Güncelleme: 10.11.2020 08:00 ABONE OL
Pınar Altuğ ile Didem Uzel’in güzellik yarışması Miss Turkey ile başlayan 26 yıllık dostluğu bitti!

1994 yılında güzellik yarışmasına katıldıkları dönemden bu yana arkadaş olan Atacan ile Sarı'nın 26 yıllık dostluğu bitti!

Pınar Altuğ ile Didem Uzel’in güzellik yarışması Miss Turkey ile başlayan 26 yıllık dostluğu bitti!

Yarışmada Atacan birinci, Sarı da ikinci olmuş ve o zaman başlayan arkadaşlıkları, araya mesafeler girmesine rağmen bugüne kadar sürmüştü. Ancak eski dostların arasına ne girdi öğrenemedim ama Instagram'da birbirlerini takibi bırakıp, birlikte çekilmiş fotoğrafları dahi sildiklerine göre durum epey ciddi gibi gözüküyor!

Pınar Altuğ ile Didem Uzel’in güzellik yarışması Miss Turkey ile başlayan 26 yıllık dostluğu bitti!

BİRBİRLERİNİ EVLERİNDE AĞIRLIYORLARDI
2012 yılında iş insanı Selim Sarı ile evlenip New York'a gelin giden Sarı ile Atacan'ın dostluğu devam etmiş, hiç kopmamışlardı.

Pınar Altuğ ile Didem Uzel’in güzellik yarışması Miss Turkey ile başlayan 26 yıllık dostluğu bitti!

Eşi ile 'ye geldiğinde kankası Atacan'ın evinde kalan, onların Bodrum'daki teknelerinde tatil yapan Sarı, aynı misafirperverliği Yağmur- Atacan çiftine, New York'ta göstermişti. Ancak koronavirüs sonrası ABD'nin sağlık sistemini eleştiren ve ailesiyle Türkiye'ye dönüş yapan Sarı ile Atacan, daha sık görüşme fırsatı bulmuşken selamı-sabahı kesmiş! 26 yıllık dostluk neden bitti, herkes gibi ben de çok merak ettim doğrusu: bakalım altından ne çıkacak!

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Pınar Altuğ ile Didem Uzel’in güzellik yarışması Miss Turkey ile başlayan 26 yıllık dostluğu bitti!
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