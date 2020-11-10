Pınar Altuğ ile Didem Uzel’in güzellik yarışması Miss Turkey ile başlayan 26 yıllık dostluğu bitti!

1994 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıkları dönemden bu yana arkadaş olan Pınar Altuğ Atacan ile Didem Uzel Sarı'nın 26 yıllık dostluğu bitti!
Yarışmada Pınar Altuğ Atacan birinci, Didem Uzel Sarı da ikinci olmuş ve o zaman başlayan arkadaşlıkları, araya mesafeler girmesine rağmen bugüne kadar sürmüştü. Ancak eski dostların arasına ne girdi öğrenemedim ama Instagram'da birbirlerini takibi bırakıp, birlikte çekilmiş fotoğrafları dahi sildiklerine göre durum epey ciddi gibi gözüküyor!
BİRBİRLERİNİ EVLERİNDE AĞIRLIYORLARDI
2012 yılında iş insanı Selim Sarı ile evlenip New York'a gelin giden Didem Uzel Sarı ile Pınar Altuğ Atacan'ın dostluğu devam etmiş, hiç kopmamışlardı.
Eşi ile Türkiye'ye geldiğinde kankası Atacan'ın evinde kalan, onların Bodrum'daki teknelerinde tatil yapan Sarı, aynı misafirperverliği Yağmur-Pınar Altuğ Atacan çiftine, New York'ta göstermişti. Ancak koronavirüs sonrası ABD'nin sağlık sistemini eleştiren ve ailesiyle Türkiye'ye dönüş yapan Sarı ile Atacan, daha sık görüşme fırsatı bulmuşken selamı-sabahı kesmiş! 26 yıllık dostluk neden bitti, herkes gibi ben de çok merak ettim doğrusu: bakalım altından ne çıkacak!