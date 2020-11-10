Haberler Günaydın Haberleri Ünlü yönetmen Murat Şeker’den İBB’ye ayar! Kadıköy Belediyesi’ne isyan etti!

Ünlü yönetmen ’den ’ye ayar! ’ne etti!

Yönetmen , ve ’ne gösterdi. Yönetmen Murat Şeker, “Yoğurtçu Parkı ve Kurbağalıdere’de yollara çekilen şeritleri kaldırmadınız. Rüzgar nedeniyle kopmuş şeritler ayağıma dolandı; düşüp yaralandım. Yürüyüş yolunu onarmalısınız. Sulama sistemindeki uyumsuzluk nedeniyle kullanılamayacak durumda olan yerler var” dedi

Giriş Tarihi: 10.11.2020 08:22 Son Güncelleme: 10.11.2020 09:49 ABONE OL
Ünlü yönetmen Murat Şeker’den İBB’ye ayar! Kadıköy Belediyesi’ne isyan etti!

Yönetmen , önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hem 'ne, hem de 'ne gösterdi.

Ünlü yönetmen Murat Şeker’den İBB’ye ayar! Kadıköy Belediyesi’ne isyan etti!

Şeker, sular içinde kalan yolun fotoğrafını çekip "Yoğurtçu Parkı'ndaki yürüyüş yolunu onarmak, düzgün hale getirmek ister misiniz ?" yorumunda bulundu.

Ünlü yönetmen Murat Şeker’den İBB’ye ayar! Kadıköy Belediyesi’ne isyan etti!

Şeker ayrıca 'yi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketleyerek, "Yoğurtçu Parkı ve Kurbağalıdere'deki şu şeritleri kaldırmadınız.

Ünlü yönetmen Murat Şeker’den İBB’ye ayar! Kadıköy Belediyesi’ne isyan etti!

Az önce yürüyüş yaparken rüzgâr nedeniyle kopmuş şeritler ayağıma dolandı, düştüm. Yaralandım. Lifim kopmamıştır umarım. Lütfen burayı bitirin, şeritleri kaldırın" diye yazarak düştüğü yerin fotoğrafını paylaştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü yönetmen Murat Şeker’den İBB’ye ayar! Kadıköy Belediyesi’ne isyan etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA