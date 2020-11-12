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sevgilisi ’a sürpriz yaptı! Mustafa çok sevdi…

Ünlü popçu , oğullarının annesi Emina Jahovic’ten Haziran 2018’de boşanmış, ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ağustos 2019’da Melis Sütşurup’un “Midemi bulandıran şeyler vardı” sözleriyle ayrılmışlardı. Ne var ki, karantinadan hemen sonra haziranda krizi yeniden bir araya geldiler. Melis Sütşurup, sevgilisi Mustafa Sandal'a sürpriz yaparak saçlarını kestirdi ve rengini değiştirdi. Sandal, Sütşurup'un yeni halini çok sevdi.

Giriş Tarihi: 12.11.2020 14:46 Son Güncelleme: 12.11.2020 15:27 ABONE OL
Melis Sütşurup sevgilisi Mustafa Sandal’a sürpriz yaptı! Mustafa çok sevdi…

, sevgilisi 'a sürpriz yaparak saçlarını kestirdi ve rengini değiştirdi. Sandal, Sütşurup'un yeni halini çok sevdi.

Melis Sütşurup sevgilisi Mustafa Sandal’a sürpriz yaptı! Mustafa çok sevdi…

Milliyet'in haberine göre: , oğullarının annesi Emina Jahovic'ten Haziran 2018'de boşanmış, ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Melis Sütşurup sevgilisi Mustafa Sandal’a sürpriz yaptı! Mustafa çok sevdi…

Ağustos 2019'da 'un "Midemi bulandıran şeyler vardı" sözleriyle ayrılmışlardı. Ne var ki, karantinadan hemen sonra haziranda krizi yeniden bir araya geldiler.

Melis Sütşurup sevgilisi Mustafa Sandal’a sürpriz yaptı! Mustafa çok sevdi…

önceki gün saçlarını kestirip sevgilisine sürpriz yapmak istedi. , Melis'in yeni halini çok beğendi.

Melis Sütşurup sevgilisi Mustafa Sandal’a sürpriz yaptı! Mustafa çok sevdi…

'un yeni halini yakınları da çok beğendi.

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Melis Sütşurup sevgilisi Mustafa Sandal’a sürpriz yaptı! Mustafa çok sevdi…
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