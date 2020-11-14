Akıncı’dan 2. teaser 12 saatte 3 milyon izlenme

Yakında ATV'de başlayacak olan Akıncı dizisinin ikinci teaser'ı merak uyandırdı. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılan dizinin teaser'ı, modern kahraman Akıncı ile ilgili ipuçları verdi.GÜNÜMÜZDE yaşayan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak yapımın yeni görüntüleri 12 saatte 3 milyon izlenme rakamına ulaştı. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın, yönetmenliğini ise Veli Çelik'in üstlendiği dizi, ekran macerası için gün sayıyor.