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koronavirüsü yendi! İlk işi bakın ne oldu!

Usta oyuncu 'ın kendi gibi oyuncu kızı geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Spora ve sağlıklı yaşama düşkünlüğü ile bilinen güzel oyuncu arkadaşı ile temasından kaptığını söylediği nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı. Irmak Ünal durumu hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu. Ünlü oyuncudan güzel haber geldi. Irmak Ünal, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra ilk iş olarak bakın ne yaptı.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 16:59 Son Güncelleme: 14.11.2020 17:04 ABONE OL
Irmak Ünal koronavirüsü yendi! İlk işi bakın ne oldu!

yapan ünlüler arasında karın kaslarıyla adından söz ettiren , tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra ilk iş olarak bakın ne yaptı.

Irmak Ünal koronavirüsü yendi! İlk işi bakın ne oldu!

Usta oyuncu 'ın Sabiha Tarhan'dan olan kızı , 29 Ekim'de koronavirise yakalandığını açıklamıştı.

Irmak Ünal koronavirüsü yendi! İlk işi bakın ne oldu!

43 yaşındaki oyuncu, "Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim derken, hiç tahmin etmediği bir arkadaşından hastalık kaptığını söylemişti.

Irmak Ünal koronavirüsü yendi! İlk işi bakın ne oldu!

Evinde başlayan tedavisi sonuç vermeyen Ünal, ateşi düşmediği için 2 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı.

Irmak Ünal koronavirüsü yendi! İlk işi bakın ne oldu!

Ünlü oyuncu, "Merak eden, arayan soran, yazan herkese binlerce teşekkürler. Günlerdir ateşimi düşüremedim. Bugün tomografim ve tekrarlanan kan testim ışığında hastaneye yatmam uygun görüldü" demişti.

Irmak Ünal koronavirüsü yendi! İlk işi bakın ne oldu!

Posta gazetesinde yer alan habere göre; koronavirüsü yenen , taburcu edildi. İlk işi parka gidip yapmak oldu.

Irmak Ünal koronavirüsü yendi! İlk işi bakın ne oldu!

Formda görüntüsüyle dikkat çeken iki çocuk annesi , her gün ağırlık çalışıyor ve yürüyüş yapıyor.

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Irmak Ünal koronavirüsü yendi! İlk işi bakın ne oldu!
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