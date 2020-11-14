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Ünlü oyuncu ile mimar eşi sıra dışı bir yaşıyor!

Oyuncu , 2017 yılında ile dünyaevine girdi. Evlendikten sonra sık sık yurt dışına seyahatler yapmaya başlayan Elvin Levinler ve Bülent Kocamanoğlu, evlerini kapatma kararı aldı. 10 gün içinde evlerindeki tüm eşyaları depoya koyan ikilinin, ilginç macerası böyle başladı. Levinler ve eşi, bu düzeni tam üç yıl sürdürdü. Elvin Levinler ve Bülent Kocamanoğlu yaşadıkları göçebe hayatı “Tek bir evde yaşamak yerine bütün oteller bizim evimiz olmuştu. Evimizi bavullara sığdırmıştık. Başlarda bu yaşam çok zevkliydi ama sonrasında yorulduk” diye anlatan Levinler ve Kocamanoğlu, ’a geldiklerinde kalmak için küçük bir ev tuttu. Çift, şu sıralar ise ’da bir köy evinde yaşıyor.

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 14.11.2020 09:26 Son Güncelleme: 14.11.2020 09:33 ABONE OL
Ünlü oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu sıra dışı bir evlilik yaşıyor!

Güzel oyuncu , 2017'de mimar ile hayatını birleştirdi. Ancak çiftin evliliği alışılmışın dışına çıktı. Evlenmeden önce küçük bir ev tutan çift, çok sık seyahate çıktıkları için kısa sürede evlerini kapattı.

Ünlü oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu sıra dışı bir evlilik yaşıyor!

İşte bundan sonra ikilinin odalarında geçen macerası başladı. Tam üç yıl boyunca ülke ülke gezen ikili, yerleşik bir düzen olmadan yaşadı.

Ünlü oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu sıra dışı bir evlilik yaşıyor!

Bavullarını toplayıp bir otelden diğerine gittiler, kısa seyahatler yaptılar. Bu seyahatlerde yeni kültürler tanıyan ve yeni arkadaşlıklar kuran karı-koca, bir süre sonra bu düzenden sıkılmaya başladı.

Ünlü oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu sıra dışı bir evlilik yaşıyor!

, göçebe evlilikleriyle ilgili şunları söyledi: "Daha yeni evlenmiştik. Eşimle sık etmeye başlamıştık. Evde çok az kalabiliyorduk. Bu yüzden evi kapatmaya karar verdik. 'Kapatırsak ne yapacağız, otellerde kalacağız' diye düşündük. Otellerde kalma fikri önce süper geldi.

Ünlü oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu sıra dışı bir evlilik yaşıyor!

10 gün içinde evi kapattık. Bir anda her şeyi toparladık. Fazla eşyayı depolara koyduk. İlk başta çok zevkliydi. Ama gün be gün artan bir yorgunluk oluştu. Sürekli valizin içinde yaşıyorduk. Valizi açıp sürekli topluyorduk. Gittiğimiz her yerde bir şey unutuyorduk. Önce farklı yerlerde kalmaya başladık. Sonra her gittiğimizde aynı otellerde kalmaya devam ettik. Artık yer yadırgama durumumuz olmuyordu. Sabit yerlerde kalmak bize ev hissi oluşturmaya başladı. Daha az odalı, evi andıran yerlerde kalıyorduk."

Ünlü oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu sıra dışı bir evlilik yaşıyor!

'KENDİ MUTFAĞIMIZ, SALONUMUZ OLSUN İSTEDİK, YERLEŞİK HAYATA GEÇTİK'
Ünlü oyuncu, yerleşik hayata geçmeye nasıl karar verdiklerini de şöyle anlattı: "Tek bir evde yaşamak yerine bütün oteller bizim evimiz olmuştu ancak bir süre sonra bundan sıkıldık. Çünkü artık mutfağımız olsun, yemek pişirelim, kahvemizi yapalım, salonumuzda oturalım istiyorduk.

Ünlü oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu sıra dışı bir evlilik yaşıyor!

Evimizi bavullara sığdırmıştık. Ülke ülke gezdik, farklı insanlar tanıdık. 'a geldiğimizde de durum değişmiyordu, yine otellere yerleşiyorduk.

Ünlü oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu sıra dışı bir evlilik yaşıyor!

Sonra bavulumuzu toplayıp tekrar yola koyuluyorduk. İşte bu düzene geçtiğimiz yıl son verdik. 'da küçük de olsa bir evimiz olsun istediğimiz için 1+1 ev tuttuk. Şimdi hem yeni evimden videolar çekebiliyor, hem de mutfağımda takipçilerime sağlıklı tarifler hazırlayabiliyorum."

Ünlü oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu sıra dışı bir evlilik yaşıyor!

DATÇA'DA KÖY EVLERİ VAR
Çift, salgın döneminde bir hayallerini daha gerçekleştirdi. İkili, 'nın bir köyünde 24 metrekarelik bir ev tuttu. Levinler ve eşi, bir süredir hummalı bir şekilde köy evlerini düzenlemeye çalışıyor.

Ünlü oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu sıra dışı bir evlilik yaşıyor!

Evin hem içini, hem de bahçesini yenileyen çift, - arasında mekik dokuyor. İkili, misafirlerini köy evinde ağırlıyor.

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Ünlü oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu sıra dışı bir evlilik yaşıyor!
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