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Güzel oyuncu ’na ! Nur Fettahoğlu ve kardeşinin başı belada!

'nun başı belada! Oyuncu Remziye A.'nın, tarafından eskiden yurt olarak kullanılan beş katlı binada tadilat yapıldığı iddia edildi. Savcılık, oyuncu Nur Fettahoğlu ve kardeşi hakkında 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 15.11.2020 08:59 Son Güncelleme: 15.11.2020 10:26 ABONE OL
Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu’na hapis şoku! Nur Fettahoğlu ve kardeşinin başı belada!

Oyuncu ve kardeşi Remziye A.'nın dededen kalma binayla başı dertte! Geçen yıl tarafından eskiden yurt olarak kullanılan beş katlı binada tadilat yapıldığı iddia edildi.

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu’na hapis şoku! Nur Fettahoğlu ve kardeşinin başı belada!

Binanın üst iki katında projeye aykırı pencereler açıldığı belirlendi. Belediye, tutanak düzenledi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.


Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu’na hapis şoku! Nur Fettahoğlu ve kardeşinin başı belada!

AF KAPSAMINDA DEĞİL

Fettahoğlu, Muğla'da olduğu gerekçesiyle ifade vermeye gitmedi. Remziye A., "Tadilattan aylar sonra belediyeden ceza aldık ve ödedik. İmar affı gelince bundan faydalandık" dedi. Savcılık, tadilatın imar affından iki ay önce yapıldığı için bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini belirterek, oyuncu ve kardeşi hakkında 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu’na hapis şoku! Nur Fettahoğlu ve kardeşinin başı belada!
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