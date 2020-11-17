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aşka geldi

, çifti iki yıllık birlikteliklerini 8 Temmuz 2016'da evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterilen ikiliden . Sosyal medyasından eşi Neslihan Atagül ile paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 18:59 Son Güncelleme: 17.11.2020 19:23 ABONE OL
Kadir Doğulu aşka geldi

, çifti iki yıllık birlikteliklerini 8 Temmuz 2016'da evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterilen ikiliden . Sosyal medyasından eşi Neslihan Atagül ile paylaşım yaptı.

Kadir Doğulu aşka geldi

, kendisi gibi oyuncu olan ile 2016 yılında dünyaevine girdi mutlu evlilikleri olan çifttin paylaşımları sosyal medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kadir Doğulu aşka geldi

hesabından eşiyle birlikte çekildiği yeni karesi paylaştı. Gönderiye, 'olmak istediğim yerdeyim' notu düştü.

Kadir Doğulu aşka geldi

Takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı

Kadir Doğulu aşka geldi

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Kadir Doğulu aşka geldi

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Kadir Doğulu aşka geldi
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