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’a yeni transfer: Peçenek beyinin kızı obaya geliyor heyecan artıyor

atv ekranlarının fenomen dizisi , geniş oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha ekledi. Genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, yarın ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Namlı bir Peçenek beyinin kızı olarak hikayeye dahil olan güzel oyuncu, kendisini tutsaklıktan kurtaran 'le birlikte obaya giderek dengeleri bir hayli değiştirecek

Giriş Tarihi: 17.11.2020 ABONE OL
Kuruluş Osman’a yeni transfer: Peçenek beyinin kızı obaya geliyor heyecan artıyor
İkinci sezonunda yine adından sıkça söz ettiren ve reytinglerin zirvesinde yer alan atv dizisi 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Diziye 34'üncü bölümde dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, yarın ilk kez 'Kuruluş Osman' izleyicisinin karşısına çıkacak. Bayat, namlı bir Peçenek beyinin kızını canlandıracak. Genç oyuncunun oynadığı karakter, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey'le birlikte obaya giderek dengeleri hayli değiştirecek. Dizinin yarınki yeni bölümünde 'Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni nasıl geri alacak?', 'Selcan Hatun'un obaya gelişi, Hazal Hatun'u nasıl etkileyecek?' gibi sorulara da yanıt aranacak.
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Kuruluş Osman’a yeni transfer: Peçenek beyinin kızı obaya geliyor heyecan artıyor
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