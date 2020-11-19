Deren Talu'ya sevgilisinden sürpriz! Defne Samyeli'nin müstakbel damadı romantik çıktı!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz tam bir romantik çıktı. Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu 24 yaşına girdi.
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, yaklaşık dört aydır Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift zaman zaman romantik paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Deren Talu'ya sevgilisi Baran Tınaz'dan yeni yaşında sürpriz bir kutlama geldi.
Baran Tınaz sevgilisi Deren Talu ile olan pozunu paylaşıp "Mutlu yıllar biriciğim" dedi. Deren Talu bu paylaşımı görünce çok mutlu oldu ve hem hikayesinden hem de sevgilisinin paylaşımının altına ilanı aşk etti.