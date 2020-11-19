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'ya sevgilisinden sürpriz! 'nin müstakbel damadı romantik çıktı!

'nin kızı 'nun sevgilisi tam bir romantik çıktı. Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu 24 yaşına girdi. Güzelliğiyle dikkat çeken Deren Talu'ya sevgilisi Baran Tınaz'dan yeni yaşında sürpriz bir kutlama geldi. Baran Tınaz sevgilisi Deren Talu ile olan pozunu paylaşıp "Mutlu yıllar biriciğim" dedi. Deren Talu bu paylaşımı görünce çok mutlu oldu ve hem hikayesinden hem de sevgilisinin paylaşımının altına ilanı aşk etti. İşte Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'ın ...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 14:57 Son Güncelleme: 19.11.2020 15:10 ABONE OL
Deren Talu'ya sevgilisinden sürpriz! Defne Samyeli'nin müstakbel damadı romantik çıktı!

'nin kızı 'nun sevgilisi tam bir romantik çıktı. Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu 24 yaşına girdi.

Deren Talu'ya sevgilisinden sürpriz! Defne Samyeli'nin müstakbel damadı romantik çıktı!

'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı , yaklaşık dört aydır ile aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift zaman zaman romantik paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Deren Talu'ya sevgilisi Baran Tınaz'dan yeni yaşında sürpriz bir kutlama geldi.

Deren Talu'ya sevgilisinden sürpriz! Defne Samyeli'nin müstakbel damadı romantik çıktı!

sevgilisi ile olan pozunu paylaşıp "Mutlu yıllar biriciğim" dedi. Deren Talu bu paylaşımı görünce çok mutlu oldu ve hem hikayesinden hem de sevgilisinin paylaşımının altına ilanı aşk etti.

Deren Talu'ya sevgilisinden sürpriz! Defne Samyeli'nin müstakbel damadı romantik çıktı!

paylaşımında sevgilisine "Aşkım seni çok seviyorum" yazdı.

Deren Talu'ya sevgilisinden sürpriz! Defne Samyeli'nin müstakbel damadı romantik çıktı!

'nun paylaşımlarına beğeni yağdı.

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Deren Talu'ya sevgilisinden sürpriz! Defne Samyeli'nin müstakbel damadı romantik çıktı!
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