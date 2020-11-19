Şarkıcı Ayşe Hatun Önal yeni bir aşka yelken açtı! Ayşe Hatun Önal'a yönetmen sevgili!

Bir aşk bombası da şarkıcı Ayşe Hatun Önal'dan geldi. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan eski manken yeni şarkıcı Ayşe Hatun Önal, gönlünü genç yönetmene kaptırdı.
Ayşe Hatun Önal'ın yönetmen Bedran Güzel ile aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Ayşe Hatun Önal ile Bedran Güzel aşk haberinin ayrıntıları...
2017'de oyuncu Dilşad Şimşek'ten boşanan yönetmen ile Ayşe Hatun Önal'ın aşkı geçtiğimiz haftalarda başladı.
Arkadaşlarıyla Marmaris'e tatile giden ikili, burada yakınlaşıp sevgili oldu. Çiftin, bu tatilde küçük bir tartışma yaşadığı da öğrenildi.
Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan ikili, Instagram'da birbirlerini takip edip tatilden renkli kareler de paylaştı.
Ayşe Hatun Önal geçtiğimiz aylarda paylaştığı bu fotoğrafı ile 'Aşık mı oldu?' sorularını akıllara getirmişti.