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Şarkıcı yeni bir aşka yelken açtı! Ayşe Hatun Önal'a yönetmen sevgili!

Bir da şarkıcı 'dan geldi. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan eski manken yeni , gönlünü genç yönetmene kaptırdı. Ayşe Hatun Önal'ın yönetmen ile aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Ayşe Hatun Önal ile Bedran Güzel aşk haberinin ayrıntıları...

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 19.11.2020 07:23 Son Güncelleme: 19.11.2020 07:29 ABONE OL
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal yeni bir aşka yelken açtı! Ayşe Hatun Önal'a yönetmen sevgili!

Bir da şarkıcı 'dan geldi. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan eski manken yeni , gönlünü genç yönetmene kaptırdı.

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal yeni bir aşka yelken açtı! Ayşe Hatun Önal'a yönetmen sevgili!

'ın yönetmen ile aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Ayşe Hatun Önal ile Bedran Güzel aşk haberinin ayrıntıları...

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal yeni bir aşka yelken açtı! Ayşe Hatun Önal'a yönetmen sevgili!

2017'de oyuncu Dilşad Şimşek'ten boşanan yönetmen ile 'ın aşkı geçtiğimiz haftalarda başladı.

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal yeni bir aşka yelken açtı! Ayşe Hatun Önal'a yönetmen sevgili!

Arkadaşlarıyla Marmaris'e tatile giden ikili, burada yakınlaşıp sevgili oldu. Çiftin, bu tatilde küçük bir tartışma yaşadığı da öğrenildi.

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal yeni bir aşka yelken açtı! Ayşe Hatun Önal'a yönetmen sevgili!

Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan ikili, Instagram'da birbirlerini takip edip tatilden renkli kareler de paylaştı.

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal yeni bir aşka yelken açtı! Ayşe Hatun Önal'a yönetmen sevgili!

geçtiğimiz aylarda paylaştığı bu fotoğrafı ile 'Aşık mı oldu?' sorularını akıllara getirmişti.

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Şarkıcı Ayşe Hatun Önal yeni bir aşka yelken açtı! Ayşe Hatun Önal'a yönetmen sevgili!
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