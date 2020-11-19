Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman artık… Yeni işi şaşırttı!

Oyuncu Tolgahan Sayışman önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Oyuncu, muhabirlerin "İnşaat ve tekstil işlerine dair çalışmalarınız sürüyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Liseden bir arkadaşıma ortak oldum. Bayrampaşa'da fabrikamız var. Online satışlara başladık. İnşaat sektöründe de bir müteahhit arkadaşıma ortak oldum.
Göktürk'te 40 dairelik bir rezidansa ve 14 villadan oluşan iki projeye başladık, ilk kepçeyi vurduk."
Ben de asbaşkanı oldum. Çekim yoğunluğundan dolayı takımı biraz uzaktan takip ediyorum.