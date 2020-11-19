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Yakışıklı artık… Yeni işi şaşırttı!

arkadaşlarıyla Arnavutköy'deki bir balıkçıda yemek yedi. Çıkışta gazetecilere tekstil ve inşaat işine girdiğini belirten Tolgahan Sayışman şöyle konuştu: "Liseden bir arkadaşıma ortak oldum. 'da fabrikamız var. Online satışlara başladık. İnşaat sektöründe de bir müteahhit arkadaşıma ortak oldum. ’un asbaşkanı da yapan Tolgahan Sayışman ‘Arkadaşlarımla Bayrampaşa Spor’u satın aldık. Ben de asbaşkanı oldum. Çekim yoğunluğundan dolayı takımı biraz uzaktan takip ediyorum’ dedi.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 14:44 Son Güncelleme: 19.11.2020 15:00 ABONE OL
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman artık… Yeni işi şaşırttı!

önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Oyuncu, muhabirlerin "İnşaat ve tekstil işlerine dair çalışmalarınız sürüyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman artık… Yeni işi şaşırttı!

"Liseden bir arkadaşıma ortak oldum. 'da fabrikamız var. Online satışlara başladık. İnşaat sektöründe de bir müteahhit arkadaşıma ortak oldum.

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman artık… Yeni işi şaşırttı!

Göktürk'te 40 dairelik bir rezidansa ve 14 villadan oluşan iki projeye başladık, ilk kepçeyi vurduk."

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman artık… Yeni işi şaşırttı!

Spor'un asbaşkanı da yapan , "Arkadaşlarımla 'u satın aldık.

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman artık… Yeni işi şaşırttı!

Ben de asbaşkanı oldum. Çekim yoğunluğundan dolayı takımı biraz uzaktan takip ediyorum.

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman artık… Yeni işi şaşırttı!

Başkan Erkan Özkaya'yla takımı en kısa sürede üst liglere taşımak istiyoruz" dedi.

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Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman artık… Yeni işi şaşırttı!
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