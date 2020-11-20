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Güzel oyuncu anne oluyor! ...

dizisinde hayat verdiği karakteri ile beğeni toplayan oyuncu , bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Didem Balçın mutlu haberi sevenleriyle paylaştı. Didem Balçın ile çifti bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi.

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Giriş Tarihi: 20.11.2020 10:52 Son Güncelleme: 20.11.2020 11:25 ABONE OL
Güzel oyuncu Didem Balçın'ın anne oluyorı! Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın bebeğinin cinsiyeti de belli!

dizisinde hayat verdiği karakteri ile beğeni toplayan oyuncu anne oluyor, Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan güzel oyuncu Didem Balçın ve avukat , Mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Güzel oyuncu Didem Balçın'ın anne oluyorı! Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın bebeğinin cinsiyeti de belli!

'ın 'u ile eşi evliliklerini bebekle taçlandırdı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Didem Balçın mutlu haberi sevenleriyle paylaştı.

Güzel oyuncu Didem Balçın'ın anne oluyorı! Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın bebeğinin cinsiyeti de belli!

paylaşımında "Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken çekilmiştik bu fotoyu. Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban, ben ve bir sürü kişi seni heyecanla bekliyor. Dileğimiz isteyen herkese nasip etsin Allah bu güzel duyguyu. Mutlu ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin, arada yollayın bize." dedi.

Güzel oyuncu Didem Balçın'ın anne oluyorı! Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın bebeğinin cinsiyeti de belli!

Aydın Ailesi, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendi. Ünlü oyuncu ve eşi, bu mutlu haberi sadece aileleri ve dostlarıyla paylaştı.

Güzel oyuncu Didem Balçın'ın anne oluyorı! Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın bebeğinin cinsiyeti de belli!

'ın paylaşımına sanatçı dostalarından beğeni ve yorum yağdı.

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Güzel oyuncu Didem Balçın anne oluyor! Didem Balçın'ın bebeğinin cinsiyeti...
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