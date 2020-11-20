Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladıktan sonra olaylı bir şekilde ilişkisini sonlandıran Ozan Güven hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. "Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Deniz Bulutsuz'u darp ettiği haberlerinden sonra işinden de olan ve ortalarda görünmeyen oyuncu Ozan Güven, model Gizem Yıldırım'la aşk yaşamaya başladı.