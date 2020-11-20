Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladıktan sonra olaylı bir şekilde ilişkisini sonlandıran Ozan Güven hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. "Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Deniz Bulutsuz'u darp ettiği haberlerinden sonra işinden de olan ve ortalarda görünmeyen oyuncu Ozan Güven, model Gizem Yıldırım'la aşk yaşamaya başladı.
Çiftin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği iddia edildi. İkilinin birliktelikleri, Gizem Yıldırım'ın sosyal medyadan paylaştığı tablo fotoğrafıyla ortaya çıktı. Ali Elmacı imzalı tabloyu Ozan Güven, geçtiğimiz yıl satın almış ve yatak odasına koyarak Instagram hesabından paylaşmıştı.
Gizem Yıldırım birliktelik iddialarına "Bu konuyla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.