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: 'in yeni aşkı ifşa oldu!

Sevgilisi 'u feci şekilde darp ettiği için davalık olan 'in yeni bir aşka yelken aştığı ortaya çıktı. Ozan Güven'in yeni aşkını yatak odasındaki tablo ele verdi. Kadına şiddet haberleriyle anılan oyuncu Ozan Güven'in birliktelik yaşamaya başladığı ünlü model sosyal medyada gündem oldu. İşte dayakçı Gizem Yıldırım...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 13:46 Son Güncelleme: 20.11.2020 14:19 ABONE OL
Son dakika: Ozan Güven'in yeni aşkı ifşa oldu!

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladıktan sonra olaylı bir şekilde ilişkisini sonlandıran Ozan Güven hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. "Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Deniz Bulutsuz'u darp ettiği haberlerinden sonra işinden de olan ve ortalarda görünmeyen oyuncu Ozan Güven, model Gizem Yıldırım'la aşk yaşamaya başladı.

Çiftin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği iddia edildi. İkilinin birliktelikleri, Gizem Yıldırım'ın sosyal medyadan paylaştığı tablo fotoğrafıyla ortaya çıktı. Ali Elmacı imzalı tabloyu Ozan Güven, geçtiğimiz yıl satın almış ve yatak odasına koyarak Instagram hesabından paylaşmıştı.

Gizem Yıldırım birliktelik iddialarına "Bu konuyla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.

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Son dakika: Ozan Güven'in yeni aşkı ifşa oldu!
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