'TORUN, GELİN, EVLAT...'

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan usta oyuncu Cüneyt Arkın, pazar gününü sevdiklerine ayırdı. Hafta sonu ailesiyle zaman geçiren Arkın'ı oğulları Murat ve Kaan ile gelinleri Deniz ve Aslı Cüreklibatır ziyaret etti. Ünlü oyuncu oğulları, gelinleri ve torunlarıyla çekilen mutluluk pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Arkın gönderisine, "Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir. Torun, gelin, evlat..." notunu ekledi.