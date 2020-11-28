Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz ‘Kendimi çok kötü hissediyorum’

Oyuncu Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken görüntülenen Deniz Bulutsuz, muhabirlerin dava süreciyle ilgili sorularını "Arkadaşlar yapmayın. Dava devam ediyor, konuşamam" dedi.
Deniz Bulutsuz, gazetecilerin sorularına "Dava devam ediyor, o yüzden konuşamam. Bu konular açıldığında kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen sormayın'' yanıtını verdi.
NE OLMUŞTU?
Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.